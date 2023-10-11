Водка, поезд и медведи: в Steam появился симулятор про новосибирского машиниста

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Как сообщается в Telegram-канале «Топор (18+)», игра сочетает в себе элементы квеста и шутера. В ней нужно играть за машиниста, ведущего поезд по маршруту Новосибирск — Красноярск и выполнять определенные действия.
При этом сюжет игры обещает быть разнообразным. В частности, предполагается борьба против медведя-шатуна, обитающего рядом с железной дорогой, противостояние то бандитам, то коррумпированным полицейским и даже питье водки. Зачастую игроку нужно будет заниматься починкой поезда.
На данный момент дата релиза игры неизвестна. Игроки могут ознакомиться с демо-версией, выложенной в Steam.