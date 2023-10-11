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Игра обещает быть увлекательной

Водка, поезд и медведи: в Steam появился симулятор про новосибирского машиниста

11 октября 2023, 12:44
Фото: Telegram-канал «Топор (18+)»,
Игра обещает быть увлекательной

В Steam появился симулятор про новосибирского машиниста

В игровом сервисе Steam появился симулятор про новосибирского машиниста. Дата выхода игры пока неизвестна.

Как сообщается в Telegram-канале «Топор (18+)», игра сочетает в себе элементы квеста и шутера. В ней нужно играть за машиниста, ведущего поезд по маршруту Новосибирск — Красноярск и выполнять определенные действия.

При этом сюжет игры обещает быть разнообразным. В частности, предполагается борьба против медведя-шатуна, обитающего рядом с железной дорогой, противостояние то бандитам, то коррумпированным полицейским и даже питье водки. Зачастую игроку нужно будет заниматься починкой поезда.

На данный момент дата релиза игры неизвестна. Игроки могут ознакомиться с демо-версией, выложенной в Steam.

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#Новосибирск#Игры#Проект#Игра#Александр Ляхов
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