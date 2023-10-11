Водка, поезд и медведи: в Steam появился симулятор про новосибирского машиниста

При этом сюжет игры обещает быть разнообразным. В частности, предполагается борьба против медведя-шатуна, обитающего рядом с железной дорогой, противостояние то бандитам, то коррумпированным полицейским и даже питье водки. Зачастую игроку нужно будет заниматься починкой поезда.