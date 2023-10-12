Аэрофлот расширяет географию на фоне сокращений S7 из-за проблем с техобслуживанием

Новые рейсы в Дубай будут запущены из Екатеринбурга, Казани и Новосибирска, а число полетов из Москвы вырастет до 21 в неделю. Также вырастет и количество еженедельных рейсов из столицы РФ в Пхукет и Хургаду — до 17 и 11 соответственно, а в Шарм-эль-Шейх, Бангкок и Мале каждую неделю будет осуществляться до десяти рейсов. В Таиланд по новому, более плотному расписанию «Аэрофлота», можно будет летать прямыми рейсами из семи регионов РФ, в том числе из Владивостока, Новосибирска и Красноярска.