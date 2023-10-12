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Аэрофлот расширяет географию на фоне сокращений S7 из-за проблем с техобслуживанием

Аэрофлот расширяет географию на фоне сокращений S7 из-за проблем с техобслуживанием

12 октября 2023, 18:19
Фото: ПАО «Аэрофлот»
В «Аэрофлоте» сообщили об увеличении на 10% количества направлений в зимнем расписании на фоне сообщения авиаперевозчика S7 Airlines о сокращении числа полетов по причине проблем с двигателями Airbus.

В СМИ ранее появилась информация о том, что авиакомпания S7 Airlines до 15% вынужденно сокращает количество полетов в рамках осенне-зимнего расписания. Причиной стало нахождение в нелетном состоянии около 20% авиапарка перевозчика из-за невозможности ремонта двигателей американского производства на фоне антироссийских санкций.

В то же время группа компаний «Аэрофлот», пассажиропоток которой согласно прошлогодним данным превысил 40 млн клиентов, внесла изменения в расписание полетов, значительно уплотнив списки рейсов. Новое расписание будет актуально до конца марта следующего года. С ним можно ознакомиться на официальном сайте «Аэрофлота». Полеты по осенне-зимнему расписанию будут осуществляться в рамках 190 направлений, оно вступит в силу с 29 октября. В четверг, 12 октября, авиакомпания сообщила, что в этом сезоне количество направлений превысит показатели прошлого года на 10%, при этом провозная емкость увеличится на 14%. Об этом информирует newsnn.ru.

Свыше 50% из предложенных направлений представлены внутренними рейсами. Из числа регулярных рейсов за рубеж — полеты на Пхукет, осуществляемые из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также полеты из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, из Москвы на Маврикий. Кроме того, из российской столицы «Аэрофлотом» можно будет регулярно летать в Казахстан.

Новые рейсы в Дубай будут запущены из Екатеринбурга, Казани и Новосибирска, а число полетов из Москвы вырастет до 21 в неделю. Также вырастет и количество еженедельных рейсов из столицы РФ в Пхукет и Хургаду — до 17 и 11 соответственно, а в Шарм-эль-Шейх, Бангкок и Мале каждую неделю будет осуществляться до десяти рейсов. В Таиланд по новому, более плотному расписанию «Аэрофлота», можно будет летать прямыми рейсами из семи регионов РФ, в том числе из Владивостока, Новосибирска и Красноярска.

Ранее компании группы сообщали о планах по закупке более трех сотен авиалайнеров российского производства до 2030 года.

#Общество
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