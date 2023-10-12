Александр Мясников предложил гомеопатию для борьбы с рядом недугов

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Как сообщает rosbalt.ru, после начала учебного года дети начинают уставать, жаловаться на недостаток сил, быть раздражительными, часто болеть. В одном из выпусков передачи эксперт ответил на вопрос, как помочь школьникам справиться с переутомлением и нервным напряжением.
Мясников заявил, что дети не могут бороться со стрессом. Такой способ противостояния стрессовым факторам, как физическая нагрузка, используется все меньше, так как современные дети привыкли проводить время за гаджетами, вместо того чтобы много двигаться. Здесь на помощь должны прийти натуральные препараты.
«В данном случае надо исходить из постулата „не навреди“, потому что далеко не все средства, которые мы применяем для борьбы со стрессом, подойдут ребенку. Там масса побочных эффектов и противопоказаний. Поэтому могу вспомнить о гомеопатических средствах, потому что они безвредные, не имеют противопоказаний, не вызывают сонливости и имеют натуральное происхождение», — особо подчеркивает врач.
Ранее популярный доктор уже заявлял, что гомеопатию можно считать частью медицинской системы. Мясников рекомендовал изучать механизм ее воздействия на организм, вместо того чтобы отказываться от ее применения. Телеэксперт рассказал о реальных примерах, которые доказывают действенность таких лекарств натурального происхождения. Он отметил, что гомеопатия применяется во многих странах. В таких государствах, как Бразилия, Сингапур, Пакистан, Британия и США, данные препараты считаются официально признанными.
Гомеопатию могут назначить педиатры, гинекологи, неврологи, дерматологи, ее прописывают при профилактике и лечении простуд и т. д.
Проблематика использования гомеопатии в сфере отечественной медицины периодически выводится на обсуждение. Противники метода в некоторых случаях могут ссылаться на меморандум № 2 «О лженаучности гомеопатии», утвержденный комиссией по борьбе с лженаукой при президиуме РАН в 2017 году. При этом стоит отметить, что составлением такого документа занималась группа частных лиц. Его нельзя считать официальной позицией РАН, он не имеет юридической силы.
Юридические основания по использованию гомеопатических средств в РФ остаются неизменными с 1995 года. Они подвергаются всем необходимым клиническим исследованиям и регистрируются наравне с лекарственными средствами. Сертификация препаратов ведется по стандартам GMP.