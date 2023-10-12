Глэмпинг Kunashir RESORT&SPA принял первых гостей на острове Кунашир

Полностью панорамный купольный ресторан «Лесной», входящий в состав глэмпинга, стал настоящей гордостью авторов проекта. Уже сейчас здесь стремятся задержаться не только постояльцы, но и местные жители, а также туристы, проживающие в других отелях. В чем секрет? На этот вопрос лучше найти ответ самостоятельно, посетив ресторан. Авторская кухня, уютная атмосфера, живой огонь в камине, но при этом ощущение нахождения вдали от цивилизации в густом лесу — любой из этих факторов может стать решающим. Кстати, это место любят туристы, стремящиеся вырваться от городской суеты, что очень важно для жителей крупных мегаполисов. Именно здесь можно встретить постояльцев, расположившихся поближе к огню с книгой в руках. Здесь уже предусмотрена небольшая библиотека книг для гостей, которая постоянно расширяемся. Все дело в мелочах: именно они создают комфорт для гостей.