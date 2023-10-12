На свободу в Новосибирске вышел зек-педофил и бывший воспитатель детдома

В 2011 году Марков был задержан после того, как неизвестные люди позвонили ему и потребовали деньги, угрожая раскрыть его преступления. В ходе обыска полиция нашла доказательства и признала пять человек пострадавшими В результате Маркова осудили на 8,5 лет заключения, а позже срок его приговора был увеличен на четыре года. Теперь уголовник находится на свободе, и соседи беспокоятся за безопасность своих детей.