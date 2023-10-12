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Педофил вышел из тюрьмы

На свободу в Новосибирске вышел зек-педофил и бывший воспитатель детдома

12 октября 2023, 01:37
Фото: Midjourney
Педофил вышел из тюрьмы
Осужденный за педофилию экс-воспитатель детдома вернулся в Новосибирск после отбытия срока, вызывая опасения и тревогу у местных жителей.

В Новосибирск вернулся Александр Марков, бывший воспитатель детдома, который был осужден за сексуальные преступления в отношении детей. Он провел в тюрьме 12 лет и недавно вышел на свободу.

Ранее в начале 2000-х годов он совершил преступление против подростка Вани Усольцева. Марков увозил мальчика в лес и насиловал его, давая деньги за молчание, пишет НГС. По словам Усольцева, подобное происходило около 30 раз. Через несколько лет он обратился в полицию и рассказал о случившемся, а также упомянул еще одну жертву.

В 2005 году Марков получил работу воспитателем в детском доме по поддельному диплому. Он был судим уже три раза.

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Полиция начала расследование после показаний Усольцева. Оказалось, что в детском доме был центр для особо трудных подростков. Марков взялся за их перевоспитание, но использовал свою власть для насилия над ними. Он устраивал «походы» в заброшенный лагерь, где пил с подростками. Им он угрожал изнасилованием, чтобы держать их под контролем.

В 2007 году Марков оставил свою работу. После увольнения, мать Маркова взяла опеку над одной из его бывших воспитанниц, которая переехала к ним и родила ребенка от насильника.

В 2011 году Марков был задержан после того, как неизвестные люди позвонили ему и потребовали деньги, угрожая раскрыть его преступления. В ходе обыска полиция нашла доказательства и признала пять человек пострадавшими В результате Маркова осудили на 8,5 лет заключения, а позже срок его приговора был увеличен на четыре года. Теперь уголовник находится на свободе, и соседи беспокоятся за безопасность своих детей.

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