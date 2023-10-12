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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

На дорогах Новосибирска образовались пробки

Новосибирск встал в восьмибалльных пробках — какие улицы лучше объехать

12 октября 2023, 12:12
Фото: 1MI
На дорогах Новосибирска образовались пробки

Новосибирск встал в восьмибалльных пробках

После окончания рабочего дня на дорогах Новосибирска образовались пробки. Многие автомобилисты вынуждены больше часа стоять в пробках, при этом заторы могут увеличиться.

Согласно данным сервиса 2ГИС, пробки со статусом в восемь баллов образовались на обоих берегах реки Оби. Левобережные автомобилисты вынуждены скучать на улицах Петухова, Троллейной, Немировича- Данченко, Бронной и Станционной. Также движение затруднено рядом с Бугринским мостом в сторону Ватутина.

Сразу три дорожно-транспортных происшествия привели к ужасному затору на улице Большевистской (особенно автомобилистам следует быть осторожными, двигаясь в сторону НОВАТа и зоопарка). В пробке стоят водители на проспекте Дзержинского и улице Кошурникова.

На данный момент пробки до сих пор не рассосались. Возвращающимся домой новосибирцам стоит как следует продумать свой маршрут движения.

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#Транспорт#Новосибирск#Пробки#ДТП#Александр Ляхов
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