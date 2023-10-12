Новосибирск встал в восьмибалльных пробках — какие улицы лучше объехать

Согласно данным сервиса 2ГИС, пробки со статусом в восемь баллов образовались на обоих берегах реки Оби. Левобережные автомобилисты вынуждены скучать на улицах Петухова, Троллейной, Немировича- Данченко, Бронной и Станционной. Также движение затруднено рядом с Бугринским мостом в сторону Ватутина.