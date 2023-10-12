Новосибирск встал в восьмибалльных пробках — какие улицы лучше объехать

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Согласно данным сервиса 2ГИС, пробки со статусом в восемь баллов образовались на обоих берегах реки Оби. Левобережные автомобилисты вынуждены скучать на улицах Петухова, Троллейной, Немировича- Данченко, Бронной и Станционной. Также движение затруднено рядом с Бугринским мостом в сторону Ватутина.
Сразу три дорожно-транспортных происшествия привели к ужасному затору на улице Большевистской (особенно автомобилистам следует быть осторожными, двигаясь в сторону НОВАТа и зоопарка). В пробке стоят водители на проспекте Дзержинского и улице Кошурникова.
На данный момент пробки до сих пор не рассосались. Возвращающимся домой новосибирцам стоит как следует продумать свой маршрут движения.