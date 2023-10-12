О секретах лечения гриппа и ОРВИ рассказал новосибирский врач

Для борьбы с гриппом потребуется «тяжелая артиллерия». Специалисты советуют пить по одной таблетке Ремантадина в сутки (в течение месяца) или Оселтамивира (одна таблетка в сутки, в течение десяти дней). Важно запомнить, что наибольший эффект таблетки проявят, если вы контактировали с гриппозным не более суток (поэтому стоит пройти курс при первом подозрении на контакт).