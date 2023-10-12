О секретах лечения гриппа и ОРВИ рассказал новосибирский врач

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Для того, чтобы обезопасить себя в непростой период, достаточно соблюдать простые правила.
«В первую очередь, следует по возможности избегать места массового скопления людей, дабы избежать контактов с потенциальными разносчиками инфекции, которые могут вас невольно заразить. Если же этого не получается — ведь мы все находимся в социуме -, то стоит надеть санитарно-гигиеническую маску и менять ее каждые три часа», — посоветовала Аллерголог-иммунолог медицинского центра «блеск» Мария Котова.
Кроме того, нужно соблюдать личную гигиену (хотя бы мыть руки перед едой и после посещения туалета), обрабатывать посуду и внешние поверхности дезинфицирующими растворами. Для укрепления иммунитета стоит принять препараты интерферонового ряда (например, капли интерферона альфа 2b — по 1 капле 2 раза в сутки в каждую ноздрю в течение недели).
Для борьбы с гриппом потребуется «тяжелая артиллерия». Специалисты советуют пить по одной таблетке Ремантадина в сутки (в течение месяца) или Оселтамивира (одна таблетка в сутки, в течение десяти дней). Важно запомнить, что наибольший эффект таблетки проявят, если вы контактировали с гриппозным не более суток (поэтому стоит пройти курс при первом подозрении на контакт).
Однако наиболее грамотным решением будет пойти в ближайшую поликлинику и поставить антигриппозную вакцину. Поскольку в течение десяти дней — за это время сформируются нужные антитела — организм будет ослаблен, желательно минимизировать контакты и пить вышеуказанные препараты.
Первыми признаками проявления заболевания обычно являются боль и першение в горле, а также повышение температуры тела.
«Если вы обнаружили у себя эти симптомы, то не паникуйте. Нужно сразу же обратиться к терапевту (или педиатру в случае болезни ребенка) по месту жительства, который проведет осмотр и назначит все необходимые препараты», — советует Мария Котова.
Если же симптомы проявляются слабо или нет возможности посетить специалиста, то нужно прополоскать рот растворами антисептиков (местамидин, водный раствор хлоргексидина, ангидак — не менее четырех раз в день). В случае заложенности носа промывать пазухи солевыми растворами (Аквалор, Линаква).
Однако следует помнить, что все эти препараты помогут купировать симптомы на непродолжительный период и необходимо обратиться к врачу. В период болезни важно соблюдать постельный режим, пить много жидкости, ограничить физические нагрузки и выполнять все рекомендации специалиста.
Во время эпидемии гриппа риску заболеть подвергается каждый. Основными факторами, влияющими на заражение, являются состояние иммунитета человека, свойства возбудителя и частота общения с потенциальными переносчиками.
«Но особую опасность грипп представляет для беременных и недавно родивших, лиц с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма), сердца (пороки, ишемическая болезнь), почек и печени. Также поберечься стоит диабетикам, страдающим ожирением, ВИЧ-инфицированным, эпилептикам, раковым больным и людям старше 65 лет», — напомнила Мария Котова.
Следует помнить, что грипп способен не только привести к обострению заболеваний, но и вызвать тяжелейшие отиты и пневмонии. Поэтому следует беречь себя и, по возможности, вакцинироваться.