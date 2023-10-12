Обновление трамвайного парка Новосибирска планируется завершить в ближайшие годы

«Развивается наше сотрудничество с белорусской стороной по модернизации трамваев, — напомнил Андрей Травников. — „Предприятие „БКМ Сибирь“ за последние 6 лет значительно обновило трамвайный парк Новосибирска. Программа этого года — 10 вагонов в старом кузове — будет выполнена до конца декабря. Затем мы планируем выйти на программу по созданию 10 новых трамвайных вагонов уже нового дизайна. Несмотря на увеличение затрат, есть намерение собирать в последующие годы по 20 вагонов для того, чтобы завершить программу обновления трамвайного парка Новосибирска в течение ближайших 3-4 лет. Так что задачи перед „БКМ Сибирь“ стоят самые серьёзные и амбициозные», — отметил Андрей Травников.