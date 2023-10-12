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Больницу не могут достроить вовремя

Подрядчик сорвал сроки строительства больницы в Колывани Новосибирской области

12 октября 2023, 03:27
Фото: прокуратура НСО
Больницу не могут достроить вовремя
Прокуратура Новосибирской области приняла под свой контроль строительство двух корпусов центральной районной больницы в Колывани, которое отстает от графика.

В Колывани работа на строительной площадке, где возводят районную больницу, значительно отстает от графика. Об этом сообщили директор отдела капитального строительства области и руководители компаний, которые выполняют работы.

Из-за таких задержек в строительстве прокуратура внесла представление подрядчику.

— В связи с отставанием от графика строительных работ прокурор Колыванского района Павел Детко внес директору подрядной организации представление, исполнение требований прокурора на контроле, — говорится в сообщении.

Теперь стройку взяли под контроль ведомства. Ход работ будут проверять каждую неделю.

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