Подрядчик сорвал сроки строительства больницы в Колывани Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В Колывани работа на строительной площадке, где возводят районную больницу, значительно отстает от графика. Об этом сообщили директор отдела капитального строительства области и руководители компаний, которые выполняют работы.
Из-за таких задержек в строительстве прокуратура внесла представление подрядчику.
— В связи с отставанием от графика строительных работ прокурор Колыванского района Павел Детко внес директору подрядной организации представление, исполнение требований прокурора на контроле, — говорится в сообщении.
Теперь стройку взяли под контроль ведомства. Ход работ будут проверять каждую неделю.