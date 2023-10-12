Производственный цех загорелся в Новосибирске — фото с места ЧП

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Инцидент произошел ночью в производственном цехе в Кировском районе — там случилось возгорание. В ходе ликвидации пожара были использованы два основных подхода: тушение пламени на крыше и защита соседних помещений. Однако сложная конструкция здания и наличие газовых баллонов внутри затруднили тушение.
Сотрудники МЧС России смогли эвакуировать несколько баллонов, что помогло предотвратить ухудшение ситуации, сообщил начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Новосибирской области Вячеслав Токарев.
Благодаря быстрому реагированию и слаженной работе спасателей, пожар удалось потушить за полтора часа. Информации о пострадавших не поступало.