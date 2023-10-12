Производственный цех загорелся в Новосибирске — фото с места ЧП

Инцидент произошел ночью в производственном цехе в Кировском районе — там случилось возгорание. В ходе ликвидации пожара были использованы два основных подхода: тушение пламени на крыше и защита соседних помещений. Однако сложная конструкция здания и наличие газовых баллонов внутри затруднили тушение.