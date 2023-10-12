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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:12

Пострадавших нет

Производственный цех загорелся в Новосибирске — фото с места ЧП

12 октября 2023, 04:09
Фото: ГУ МЧС по НСО
Пострадавших нет

В Новосибирске произошло возгорание в производственном цеху в Кировском районе

Пожар в производственном цехе произошел в Кировском районе Новосибирска. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Инцидент произошел ночью в производственном цехе в Кировском районе — там случилось возгорание. В ходе ликвидации пожара были использованы два основных подхода: тушение пламени на крыше и защита соседних помещений. Однако сложная конструкция здания и наличие газовых баллонов внутри затруднили тушение.

Фото: ГУ МЧС по НСО

Сотрудники МЧС России смогли эвакуировать несколько баллонов, что помогло предотвратить ухудшение ситуации, сообщил начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Новосибирской области Вячеслав Токарев.

Благодаря быстрому реагированию и слаженной работе спасателей, пожар удалось потушить за полтора часа. Информации о пострадавших не поступало.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева
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