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Россельхозбанк увеличивает объемы льготного кредитования АПК Новосибирской области

Россельхозбанк увеличивает объемы льготного кредитования АПК Новосибирской области

12 октября 2023, 09:57
Фото: АО «Россельхозбанк»
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Об этом рассказал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров на заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

«С начала текущего года финансирование АПК региона составило 13,8 миллиардов рублей. До конца года мы планируем выдать еще 2,5 миллиарда кредитных средств с субсидированной ставкой не выше 5%. Льготная ставка предоставляется в рамках мер государственной поддержки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 года №1528. Таким образом, краткосрочное кредитование на проведение сезонных работ ожидается на уровне прошлого года. Также на два ближайших года у нас серьёзные планы. Мы рассматриваем возможность кредитования семи инвестиционных проектов на общую сумму 9,5 миллиарда рублей. Руководители агропредприятий планируют реализацию данных проектов», — сообщил Станислав Тишуров.

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин также подчеркнул важность льготных кредитов сельхозтоваропроизводителям для успешного завершения текущего аграрного сезона.

На сегодняшний день доля Россельхозбанка в объеме кредитов для агропромышленного комплекса Новосибирской области составляет 80%. По объемам кредитования традиционно лидируют Маслянинский, Черепановский, Краснозерский районы. Программы финансирования РСХБ позволяют аграриям полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

«Кредитная поддержка агробизнеса является постоянным приоритетом деятельности Россельхозбанка, поскольку банк — основной финансовый партнер агропромышленного комплекса. Своевременное и полноценное финансирование особенно необходимо аграриям в текущих экономических условиях, и мы делаем все возможное для того, чтобы сельхозтоваропроизводители не испытывали с этим проблем. Также хочу поблагодарить Правительство РФ за дополнительные меры поддержки аграриям, которые были утверждены на прошлой неделе, в общей сложности в текущем году дополнительно выделено 55 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов, это позволит нам еще больше нарастить объём финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям региона», — подытожил в своем выступлении Станислав Тишуров.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Банки#Алина Гурицкая
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