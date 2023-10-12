Россельхозбанк увеличивает объемы льготного кредитования АПК Новосибирской области

«Кредитная поддержка агробизнеса является постоянным приоритетом деятельности Россельхозбанка, поскольку банк — основной финансовый партнер агропромышленного комплекса. Своевременное и полноценное финансирование особенно необходимо аграриям в текущих экономических условиях, и мы делаем все возможное для того, чтобы сельхозтоваропроизводители не испытывали с этим проблем. Также хочу поблагодарить Правительство РФ за дополнительные меры поддержки аграриям, которые были утверждены на прошлой неделе, в общей сложности в текущем году дополнительно выделено 55 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов, это позволит нам еще больше нарастить объём финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям региона», — подытожил в своем выступлении Станислав Тишуров.