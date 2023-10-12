«Спокойная решимость» — ситуация на севере Израиля глазами журналиста из Новосибирска

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:56
Я живу на севере страны, в городке Кирьят-Ям, что в переводе означает просто «Морской район». Боевые действия по израильским меркам очень далеко, километрах в ста двадцати от нас. Но в такой маленькой стране просто не может быть тыла. До ливанской границы, откуда прилетают ракеты и ползут диверсанты, где 100 000 боевиков Хезболлы стоят наготове, я частенько езжу на велосипеде, совсем недалеко. Как же встретили люди нашего города внезапное нападение, что предпринимают сейчас?
Есть такой сейчас в России, так скажем, идеологический проект, условно называемый «тренд спокойной решимости». Уже более полутора лет его, не особо афишируя, разрабатывает ряд политтехнологов, как на региональном, так и на федеральном уровне. Он касается отношения граждан к конфликту на Украине. Считается, что, если россияне все, как один, преисполнятся «спокойной решимости», это консолидирует расколотое до основания общество, а достижение целей и задач СВО облегчится. По ряду причин распространить тренд на все население пока не получается. Так что я думал, что вживую никогда не увижу, каково это, когда «все, как один».
И вот, когда я вышел из дому утром первого дня войны, та самая спокойная решимость вдруг обнаружилась повсюду. Не паника, не ярость, не растерянность. Люди, которым дали по голове самыми ужасными за полвека новостями, безо всяких истерик действовали, как в высокоорганизованном муравейнике. Видимо, так же поступали бы японцы перед лицом очередного землетрясения. Для евреев такое «стихийное бедствие» — война. Она была много раз, она еще неоднократно будет и, в определенном смысле, она не прекращается никогда.
Живущий в Израиле обрастает огромным количеством горизонтальных связей: домовой комитет, танцевальный кружок, дискуссионный клуб, компания для совместного туризма выходного дня, чуваки, с которыми ты играешь в баскетбол и бог знает что еще. У каждой «компашки», понятно, есть чат в каком-нибудь WhatsApp, а это значит, что любая важная новость приходит к вам одновременно со всех сторон. Пропустить невозможно, даже если не смотреть телевизор и не ходить на новостные сайты. Поэтому уже через пару часов после начала войны всем настойчиво напомнили, где ближайшее бомбоубежище, куда идти сдавать кровь, какие запасы нужно сделать, что положить в «тревожный чемоданчик». Отдельной строкой — как записаться волонтером. Дело в том, что многие из тех, кто добровольно помогал старикам, инвалидам и так далее, ушли на войну, и нужна замена.
Население массово закупает воду — шесть литров на человека, этого хватит на 72 часа. Из крана в Израиле течет опресненная вода, поэтому, если отрубится электричество (а это первое, что отрубается при нападении), встанут и опреснительные установки. На те же трое суток рекомендовано запасти еды. Однако пустых полок в нашем районе нет, разве что хлеб подразобрали, не все сорта в наличии.
Большинство магазинов, предприятий, государственных контор по-прежнему работают. Закрыты до лучших времен библиотеки, ДК и прочее необязательное. Функционирует даже общественный пляж — сидит спасатель, на электронном табло надпись «Добро пожаловать» на четырех языках. Народу, правда, немного — октябрь, воздух всего +28, вода +26, местным уже холодно купаться.
Нападение ХАМАС разведка и армия прозевала, это факт. Подсчет погибших в первый день до сих пор продолжается, их уже больше тысячи. Чтобы было понятнее: в Израиле живет примерно в 17 раз меньше людей, чем в России. Представьте, что за полдня убили 17 000 россиян, значительная часть из которых — женщины, старики, дети (включая младенцев). Представьте, что значительная часть из них приняла лютую смерть — их пытали, насиловали, отрубали головы. Представьте, что множество ваших сограждан сейчас в плену у самых страшных извергов, которых только носит земля. Да, за последние полтора года в России попривыкли к ужасным новостям, но такое стало бы ударом.
Это и был удар. И все же я не вижу ни у кого не то, что пораженческих настроений — а хотя бы не стопроцентной уверенности в победе. Да, к правительству, армейскому руководству и разведке большие вопросы, но их зададут потом.
12 часов стране потребовалось, чтобы развернуть сеть пунктов приема крови. Я тоже пошел сдавать. Все происходило в помещении спортзала, прямо под баскетбольными щитами. Более двадцати врачей, десятки волонтеров, и под тысячу желающих. И так по всей стране. Проблема с кровью решилась за день.
24 часа потребовалось, чтобы наладить поток «гуманитарки» и начать доставлять помощь в места дислокации войск. Люди наполнили склады доверху. Один из резервистов пишет:
— Только в субботу мы питались в сухомятку. С воскресенья мы завтракаем, обедаем, и ужинаем как короли. Иногда это готовая домашняя еда, очень вкусная и в больших количествах, в больших пластиковых коробках. Часто готовые бутерброды домашнего приготовления. Вчера вечером в добавку были пиццы, не знаю откуда. Ехали со стрельбища, прямо по дороге остановили девушки, и дали ящик винограда с поля. Это всё не включая огромного количества остальных вещей, от колы до трусов и тампонов. Даже блоки сигарет.
36 часов потребовалось, чтобы мобилизовать, экипировать, и выдвинуть на позиции 350 000 резервистов. Это, если по-нашему, грубо 35-40 дивизий. Опять же, экстраполируя: как если бы за полтора дня в России поставили под ружье более 5 миллионов человек. Пошел служить бывший премьер Нафтали Беннет, бывшие министры, мэры городов. Знаете, сколько человек уклонились от мобилизации? Ноль. Мой знакомый, отличный гид Сурен Карапетов, с которым мы хотели на днях отправиться на экскурсию, в день свадьбы сына (а она пришлась как раз на злополучный шаббат) убыл на фронт. Сурен, армянский еврей, закончил Харьковское танковое училище и успел послужить еще при СССР, ценный кадр.
Национальная авиакомпания «Эль-Аль» организовала «вывозные» рейсы из разных стран: израильтяне срочно возвращаются на родину, большой спрос. Не убегают, возвращаются — прервав отпуска, бросая работу, учебу.
Последние несколько лет Израиль сотрясал беспрецедентный парламентский кризис. Казалось, правые и левые уже никогда не договорятся. Массовые протесты против судебной реформы, деструктивные инициативы ортодоксальных партий, бесконечные отставки правительств и перевыборы. Нет худа без добра: с этим покончено в одночасье. В минуты, когда я пишу эти строки, проходит встреча между премьер-министром Биби Нетаниягу и лидерами оппозиции. На повестке — создание «Правительства национального единства». Ругаться и спорить будут тоже потом.
Спустя несколько дней после начала конфликта настроение у израильтян значительно улучшилось. В воскресенье в Кирьят-Ям на улицах почти не было людей — опасались «законсервированных» арабских террористов, которые живут среди нас и по приказу бросаются на людей с ножом (распространенная практика последних интифад). Таковых пока, к счастью, не появилось. Ко вторнику прохожие вернулись на улицы, жизнь, насколько это возможно, возвращается в привычную колею. Есть основания надеяться, что нападения Хезболлы или еще какой напасти не случится, а если и случится — ЦАХАЛ теперь в полной боевой готовности. Война переходит в форму «контртеррористической операции», хорошо знакомой гражданам.
Памятка начинающим террористам: у вас есть только один шанс произвести первое впечатление. И ХАМАС его уже произвел. Другого шанса у них не будет, как полагают мои знакомые и соседи, а вместе с ними и местные СМИ и эксперты. Видимо, дни легального существования ХАМАС (которая официально правит Газой с 2007 года) сочтены. А, возможно, и самого Сектора Газа, каким мы его знаем.