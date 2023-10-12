«Спокойная решимость» — ситуация на севере Израиля глазами журналиста из Новосибирска

Живущий в Израиле обрастает огромным количеством горизонтальных связей: домовой комитет, танцевальный кружок, дискуссионный клуб, компания для совместного туризма выходного дня, чуваки, с которыми ты играешь в баскетбол и бог знает что еще. У каждой «компашки», понятно, есть чат в каком-нибудь WhatsApp, а это значит, что любая важная новость приходит к вам одновременно со всех сторон. Пропустить невозможно, даже если не смотреть телевизор и не ходить на новостные сайты. Поэтому уже через пару часов после начала войны всем настойчиво напомнили, где ближайшее бомбоубежище, куда идти сдавать кровь, какие запасы нужно сделать, что положить в «тревожный чемоданчик». Отдельной строкой — как записаться волонтером. Дело в том, что многие из тех, кто добровольно помогал старикам, инвалидам и так далее, ушли на войну, и нужна замена.