Страховая группа для всей страны

— «Доктор Лайк» — полис ДМС, оформляется онлайн. Вы сможете записываться в популярные коммерческие клиники и получать онлайн-консультации врачей в режиме 24/7. Участие клиента в оплате медицинских услуг вместе со страховой компанией (франшиза) делает страхование более эффективным: вы выбираете самые удобные и подходящие именно вам клиники, заранее знаете, какую долю платежа внесете, получаете контроль над расходами и возможность отказаться от ненужных или избыточных медицинских услуг. При этом СОГАЗ оплачивает большую часть счета от клиники.