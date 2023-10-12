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Парень угрожал суицидом

В Новосибирске 18-летний парень хотел покончить с собой в запертой квартире

12 октября 2023, 01:45
Фото: 1MI
Парень угрожал суицидом
В Новосибирске молодой человек хотел свести счеты с жизнью в квартире, подробности рассказали в ВК-группе МАСС.

Инцидент произошел в Калининском районе 11 октября в 3 часа ночи. Спасателям МАСС поступил звонок с просьбой приехать в дом на улице Дуси Ковальчук.

Сообщалась, что в квартире 18-летний парень. Он пытался покончить с собой по неизвестным причинам.

Дверь была заперта, но к ней удалось получить доступ. Молодой сибиряк 2005 года рождения был передан медицинскому персоналу скорой помощи и сотрудникам полиции.

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#Общество#Новосибирск#Спасатели#МАСС#Скорая помощь#Эмилия Губарева#Суицид
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