В Новосибирске 18-летний парень хотел покончить с собой в запертой квартире

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Инцидент произошел в Калининском районе 11 октября в 3 часа ночи. Спасателям МАСС поступил звонок с просьбой приехать в дом на улице Дуси Ковальчук.
Сообщалась, что в квартире 18-летний парень. Он пытался покончить с собой по неизвестным причинам.
Дверь была заперта, но к ней удалось получить доступ. Молодой сибиряк 2005 года рождения был передан медицинскому персоналу скорой помощи и сотрудникам полиции.