В Новосибирске фура насмерть сбила женщину на Толмачевском шоссе

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
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Updated Сегодня, 02:31
Утром 12 октября в Новосибирске произошла трагическая авария, в результате которой погибла женщина. Согласно информации из социальной сети «ВКонтакте», грузовик насмерть сбил пешехода на Толмачевском шоссе.
По словам свидетелей, женщина переходила дорогу, когда ее сбила фура. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия. В комментариях к посту группы АСТ-54 горожане выразили недовольство плохим освещением Толмачевского шоссе.
Напомним, 11 октября произошло еще одно дорожное происшествие, в котором фура сбила двух пешеходов неподалеку от ТЦ «Малина». Один из них скончался на месте.