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Женщина погибла

В Новосибирске фура насмерть сбила женщину на Толмачевском шоссе

12 октября 2023, 02:29
Фото: 1MI
Женщина погибла
На Толмачевском шоссе в Новосибирске фура сбила женщину на пешеходном переходе: она скончалась от полученных травм.

Утром 12 октября в Новосибирске произошла трагическая авария, в результате которой погибла женщина. Согласно информации из социальной сети «ВКонтакте», грузовик насмерть сбил пешехода на Толмачевском шоссе.

По словам свидетелей, женщина переходила дорогу, когда ее сбила фура. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия. В комментариях к посту группы АСТ-54 горожане выразили недовольство плохим освещением Толмачевского шоссе.

Напомним, 11 октября произошло еще одно дорожное происшествие, в котором фура сбила двух пешеходов неподалеку от ТЦ «Малина». Один из них скончался на месте.

Пешеход погиб под фурой на пешеходном переходе возле ТЦ «Малинка»
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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Эмилия Губарева
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