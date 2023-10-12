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Новый депутат официально зарегистрирован

В новосибирском Заксобрании нашли замену Поповцеву — кого выбрали

12 октября 2023, 10:41
Фото: Telegram-канал «Новосибирский облизбирком»
Новый депутат официально зарегистрирован

В Законодательном собрании Новосибирской области нашли замену Глебу Поповцеву

В Законодательном собрании Новосибирской области появился новый депутат. Мандат стал вакантным после лишения полномочий экс-парламентария Глеба Поповцева. На его место назначили заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Юлию Швец.

Факт назначения уже официально подтвержден избирательной комиссией Новосибирской области. Новый депутат прошел регистрацию.

«Новосибирский облизбирком принял постановление о передаче вакантного мандата депутата зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого Новосибирским региональным отделением Всероссийской политической партии „ЕДИНАЯ РОССИЯ“, Юлии Швец. Юлии Геннадьевне вручили удостоверение об избрании», — сообщается в Telegram-канале «Новосибирский облизбирком».
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Причиной появления вакантного места в Законодательном собрании региона стало досрочное прекращение полномочий Глеба Поповцева. В отношении бывшего парламентария было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными деньгами. По версии следствия, депутат фиктивно трудоустроил свою бывшую знакомую, в результате чего казна лишилась более 844 тысяч рублей.

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В июне нынешнего года Глеб Поповцев был признан виновным в мошеннических действиях. Ему был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Единая Россия#Мандат#Депутат Заксобрания#Александр Ляхов#Избирательная комиссия#Избирком
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