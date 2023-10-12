В новосибирском Заксобрании нашли замену Поповцеву — кого выбрали

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Факт назначения уже официально подтвержден избирательной комиссией Новосибирской области. Новый депутат прошел регистрацию.
«Новосибирский облизбирком принял постановление о передаче вакантного мандата депутата зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого Новосибирским региональным отделением Всероссийской политической партии „ЕДИНАЯ РОССИЯ“, Юлии Швец. Юлии Геннадьевне вручили удостоверение об избрании», — сообщается в Telegram-канале «Новосибирский облизбирком».
Причиной появления вакантного места в Законодательном собрании региона стало досрочное прекращение полномочий Глеба Поповцева. В отношении бывшего парламентария было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными деньгами. По версии следствия, депутат фиктивно трудоустроил свою бывшую знакомую, в результате чего казна лишилась более 844 тысяч рублей.
В июне нынешнего года Глеб Поповцев был признан виновным в мошеннических действиях. Ему был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.