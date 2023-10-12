В новосибирском Заксобрании нашли замену Поповцеву — кого выбрали

Причиной появления вакантного места в Законодательном собрании региона стало досрочное прекращение полномочий Глеба Поповцева. В отношении бывшего парламентария было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными деньгами. По версии следствия, депутат фиктивно трудоустроил свою бывшую знакомую, в результате чего казна лишилась более 844 тысяч рублей.