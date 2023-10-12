В Сочи представили сколковские инновации для инклюзивной среды

«Лаборатория Сенсор-Тех» помогает слепоглухим людям. Она производит в том числе первую в России линейку нейроимплантов, которые способны влиять на органы чувств человека, например, возвращать зрение полностью слепым людям. Компания получает финансирование, в том числе от Фонда «Сколково», но «частных инвестиций, которые были бы достаточно емкими, пока, к сожалению, нет. Мне кажется, основная причина, почему мы с этим сталкиваемся, — проект кажется [инвесторам] рискованным. Если бы мы занимались какими-то вещами, которые уже есть на рынке, у всех было бы понимание», — рассказал Андрей Демчинский, заместитель директора «Лаборатории Сенсор-Тех». Такой проект невозможно осуществить за месяц или год, поскольку нужно провести не только импортозамещение, но и клинические испытания, добавил Демчинский. Если все пойдет по плану, компания сможет поставить человеку первый имплант, возвращающий зрение, в 2025 году, рассказал представитель стартапа.