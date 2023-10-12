В Сочи представили сколковские инновации для инклюзивной среды

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Ее участники (производители медтехники — резиденты «Сколково», инвесторы, представители институтов развития) поделились своим видением того, как развивать в России технологии, облегчающие жизнь людей с ограниченными возможностями.
Биомедицинские технологии в этой сфере не только очень востребованы на внутреннем рынке, это потенциальные статьи высокотехнологичного экспорта России. Однако пока их развитие сталкивается со сложностями, которые перечислили участники дискуссии.
«Лаборатория Сенсор-Тех» помогает слепоглухим людям. Она производит в том числе первую в России линейку нейроимплантов, которые способны влиять на органы чувств человека, например, возвращать зрение полностью слепым людям. Компания получает финансирование, в том числе от Фонда «Сколково», но «частных инвестиций, которые были бы достаточно емкими, пока, к сожалению, нет. Мне кажется, основная причина, почему мы с этим сталкиваемся, — проект кажется [инвесторам] рискованным. Если бы мы занимались какими-то вещами, которые уже есть на рынке, у всех было бы понимание», — рассказал Андрей Демчинский, заместитель директора «Лаборатории Сенсор-Тех». Такой проект невозможно осуществить за месяц или год, поскольку нужно провести не только импортозамещение, но и клинические испытания, добавил Демчинский. Если все пойдет по плану, компания сможет поставить человеку первый имплант, возвращающий зрение, в 2025 году, рассказал представитель стартапа.
Алексей Кочетков, заместитель генерального директора компании Metiz (разработка и производство комплектующих и материалов для изготовления протезов нижних конечностей) считает, что Россия отстает от мирового рынка в этой сфере на 5-6 лет. Однако в РФ хорошая научная школа, и ряд продуктов снискал международное признание, отметил Кочетков. По его мнению, возможности для преодоления отставания и завоевания зарубежных рынков лежат в бюджетном сегменте. В разных странах разный объем финансирования, отмечает представитель Metiz, и «основной объем потребляемой рынками продукции — это все-таки доступные изделия с точки зрения финансов».
Генеральный директор компании по производству роботизированных протезов «Моторика» Андрей Давидюк рассказал, что компания сама соинвестирует в исследовательские проекты, в том числе с университетами (в частности, ДВФУ), потому что там собираются «самые яркие умы». «Мы помогаем фандрайзинг-грантами вузу, „доливаем“ туда денег от технологических партнеров и выступаем технологическим заказчиком и приемщиком, а дальше запускаем [продукт] в коммерцию. Мы направляем на это порядка 10-12% выручки, то есть 150-180 млн рублей в год. (…) То, куда мы идем, — это прямая конкуренция с Neuralink. Только они пошли от мозга к конечностям, а мы от конечностей идем в мозг», — пояснил Давидюк.
Наталья Кремнёва, генеральный директор Фонда поддержки социальных проектов, анонсировала на сессии запуск в 2023 году акселератора для проектов в сфере здравоохранения, «пилоты» которых можно проводить в медучреждениях. Получить финансовую поддержку и возможность внедрения смогут проекты в области реабилитации, ассистивных технологий, поддержки здорового образа жизни.
По мнению Алексея Виноградова, управляющего партнера Unicorn Capital, стартапы в области биомедицинских технологий в России сегодня — относительно благополучная область с точки зрения государственной поддержки и регуляторики. Тем не менее, перспективные проекты, способные превратиться в достаточно крупный бизнес, остаются штучными: фонд отклоняет 98-99% поступающих заявок, рассказал Виноградов.
«Чтобы быстрее выводить на рынок инновационные решения, на мой взгляд, нужны три вещи. Первая — участникам рынка объединяться, делать совместные акселераторы и вместе менять предпринимательское сознание. Вторая — вовлекать в медицинские проекты неспециализированных инвесторов. И наконец, третья — просто не молчать, говорить о медицинских и ассистивных технологиях. Медики очень скромные, они вообще не умеют себя хвалить, рекламировать — им стоит поучиться у инфобизнесменов», — подытожила Камила Зарубина, вице-президент, исполнительный директор Кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково», которая выступила модератором дискуссии.
VIII ежегодный форум «Биотехмед» проходит в Сочи 9 и 10 октября 2023 года. В мероприятии принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, эксперты в области здравоохранения и науки, руководители компаний и профессиональных ассоциаций.
Справочная информация
«Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) — крупнейший инновационный центр России — играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема — это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» — Университет Сколтех — в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике. В 2022 году Research.com назвал Сколтех лучшим университетом в России по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.
В 2022 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 годом и составила 351,9 млрд рублей. На конец 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тысяч.
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