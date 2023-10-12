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Вакцина в область поступала за счет федеральных средств

Вакцина от COVID-19 закончилась в Новосибирской области

12 октября 2023, 03:48
Фото: 1MI
Вакцина в область поступала за счет федеральных средств

В Новосибирске полностью остановлена вакцинация от коронавируса

За счет областного бюджета приобрести новую партию вакцины от коронавирусной инфекции нельзя из-за особенностей законодательства

В Новосибирской области израсходован весь объем вакцины от коронавирусной инфекции, прививочная кампания от COVID-19 остановлена. В 2023 году за счет средств резервного фонда правительства РФ в регион поступило только 19 800 доз препарата «Гам-Ковид-Вак», сообщили в ответ на запрос редакции Atas.info в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Вакцинация от COVID-19 не входит в перечень профилактических прививок по эпидемическим показателям, утвержденный главным государственным санитарным врачом Новосибирской области.

«Таким образом, приобрести вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2023 год для населения Новосибирской области за лимиты областного бюджета не представляется возможным», — говорится в сообщении ведомства.

От имени регионального Минздрава в адрес руководителя территориального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова направлено письмо с просьбой разъяснить, планируется ли в 2024 году в Новосибирской области проведение прививочной кампании от коронавирусной инфекции, и не планирует ли главный санитарный врач внести эту прививку в список профилактических прививок, которое проводят жителям региона.

В Минздраве подчеркнули, что проведение противоэпидемических мер с целью недопущения распространения коронавируса относится к компетенции Роспотребнадзора.

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