Вакцина от COVID-19 закончилась в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
В Новосибирской области израсходован весь объем вакцины от коронавирусной инфекции, прививочная кампания от COVID-19 остановлена. В 2023 году за счет средств резервного фонда правительства РФ в регион поступило только 19 800 доз препарата «Гам-Ковид-Вак», сообщили в ответ на запрос редакции Atas.info в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
Вакцинация от COVID-19 не входит в перечень профилактических прививок по эпидемическим показателям, утвержденный главным государственным санитарным врачом Новосибирской области.
«Таким образом, приобрести вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2023 год для населения Новосибирской области за лимиты областного бюджета не представляется возможным», — говорится в сообщении ведомства.
От имени регионального Минздрава в адрес руководителя территориального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова направлено письмо с просьбой разъяснить, планируется ли в 2024 году в Новосибирской области проведение прививочной кампании от коронавирусной инфекции, и не планирует ли главный санитарный врач внести эту прививку в список профилактических прививок, которое проводят жителям региона.
В Минздраве подчеркнули, что проведение противоэпидемических мер с целью недопущения распространения коронавируса относится к компетенции Роспотребнадзора.