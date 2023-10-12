Вакцина от COVID-19 закончилась в Новосибирской области

От имени регионального Минздрава в адрес руководителя территориального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова направлено письмо с просьбой разъяснить, планируется ли в 2024 году в Новосибирской области проведение прививочной кампании от коронавирусной инфекции, и не планирует ли главный санитарный врач внести эту прививку в список профилактических прививок, которое проводят жителям региона.