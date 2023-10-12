Внучка ветерана ВОВ нашла родных в Новосибирске благодаря посту в интернете

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Помог пост в интернете о дедушке-ветеране — Серафиме Захаровом. Фотографию увидел, как выяснилось позже, двоюродный брат женщины, и они начали общаться.
Ольга всю жизнь прожила в Санкт-Петербурге. У нее есть дети и внуки, а о других родственниках она ничего не знала. Была только памятная фотокарточка деда Серафима, погибшего на фронте в 1944 году.
Россиянка знала только одно, что ее дедушка родом из Новосибирска. Там у него была гражданская жена и сын Арнольд. Они прожили вместе недолго, Серафим уехал в Салаир работать учителем, где и женился на Марии. У них родились сыновья — Владимир и Ярослав.
Арнольд — является отцом Ольги Стесевой. После школы он переехал в Ленинград, работал инженером. За всю свою жизнь он никогда не видел других своих братьев. Только знал, что после смерти отца мать их перевезла в Новосибирск.
— Наша семья искала новосибирских братьев отца, — рассказала Ольга в интервью КП-Новосибирск — Мы писали в «Жди меня», оттуда прислали адрес, но он был неправильный: на наши письма никто не ответил.
Два года назад Ольга решила принять участи в акции «Бессмертный полк» в соцсетях. Разместила фотографию Серафима Захарова, написала пост о том, что он погиб 2 августа 1944 года на границе Эстонии и Псковской области, поднимая взвод в атаку. А спустя несколько месяцев под постом написал незнакомец, заявляя, что он внук ветерана на фото. Так Ольга нашла своего двоюродного брата — Александра Захарова.
Новосибирские родственники рассказали, что тоже много лет искали родню. Внуки размещали фото ветерана в соцсетях. Как раз таки одна из внучек, дочь младшего сына Ярослава, Елена помогла им найти друг друга.
Родные теперь мечтают встретиться и почтить память деда.