Внучка ветерана ВОВ нашла родных в Новосибирске благодаря посту в интернете

Два года назад Ольга решила принять участи в акции «Бессмертный полк» в соцсетях. Разместила фотографию Серафима Захарова, написала пост о том, что он погиб 2 августа 1944 года на границе Эстонии и Псковской области, поднимая взвод в атаку. А спустя несколько месяцев под постом написал незнакомец, заявляя, что он внук ветерана на фото. Так Ольга нашла своего двоюродного брата — Александра Захарова.