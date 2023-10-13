atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Траст успешно закрыл две сделки с сельскохозяйственными активами

Траст успешно закрыл две сделки с сельскохозяйственными активами

13 октября 2023, 06:15
Фото: 1MI
Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделки по продаже двух сельскохозяйственных активов: птицефабрики «Комсомольская» (Пермский край) и Родниковского свинокомплекса (Челябинская область). Покупатель — ООО «Управление Агроактивами».

Родниковский свинокомплекс — лидирующий производитель свинины на Урале. Производственные мощности предприятия составляют 25 тысяч тонн мяса в год. Посадочная численность поголовья — 105 тысяч свиней. Предприятие обеспечивает полный цикл: от выращивания и воспроизводства до убоя и переработки мяса.

Птицефабрика «Комсомольская» — производитель полного цикла. Включает комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яйца. Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год, которые обеспечивают 2,8 млн голов кур-несушек. Продукция птицефабрики под брендом «Здоровая ферма» продается в 20 субъектах, 90% продаж приходится на крупнейшие федеральные сети.

Подпишитесь
Принудительные услуги. Новосибирцев массово записывают на фальшивые медосмотры
Сегодня, 03:01
Расточка, Снегири и Карьер Мочище — почему районы Новосибирска так называются?
Сегодня, 00:23
Проект первого 54-этажного небоскреба представили в Новосибирске
Сегодня, 01:20
О секретах лечения гриппа и ОРВИ рассказал новосибирский врач
Вчера, 07:31
Вакцина от COVID-19 закончилась в Новосибирской области
Вчера, 03:48
«Спокойная решимость» — ситуация на севере Израиля глазами журналиста из Новосибирска
Вчера, 02:52