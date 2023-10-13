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Пробка собралась на левом берегу

Четырехкилометровая пробка собралась на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

13 октября 2023, 03:24
Фото: 1MI
Пробка собралась на левом берегу
В пятницу, 13 октября, в Новосибирске фиксируются многочисленные заторы. На левом берегу самые большие пробки наблюдаются на улице Сибиряков-Гвардейцев и на площади Труда.

На улице Сибиряков-Гвардейцев пробка тянется от пересечения с Вертковской до площади Кирова. Также движение затруднено на улице Петухова от перекрестка с Советским шоссе до остановки «Транспортная», где произошла авария.

Пробки также образовались на Винаповском мосту в двух направлениях, на улице Ватутина возле «Меги», при выезде с Бугринского моста, на улице Немировича-Данченко от пересечения с Серафимовича до перекрестка с Таймырской. В районе площади Труда пробки на улицах Станционной, Станиславского и Широкой.

На правом берегу движение затруднено в районе Речного вокзала, на Ипподромской улице, где строится новый мост, а также на Восходе и Семьи Шамшиных.

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#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Авария#Эмилия Губарева
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