Четырехкилометровая пробка собралась на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
На улице Сибиряков-Гвардейцев пробка тянется от пересечения с Вертковской до площади Кирова. Также движение затруднено на улице Петухова от перекрестка с Советским шоссе до остановки «Транспортная», где произошла авария.
Пробки также образовались на Винаповском мосту в двух направлениях, на улице Ватутина возле «Меги», при выезде с Бугринского моста, на улице Немировича-Данченко от пересечения с Серафимовича до перекрестка с Таймырской. В районе площади Труда пробки на улицах Станционной, Станиславского и Широкой.
На правом берегу движение затруднено в районе Речного вокзала, на Ипподромской улице, где строится новый мост, а также на Восходе и Семьи Шамшиных.