Четырехкилометровая пробка собралась на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

Пробки также образовались на Винаповском мосту в двух направлениях, на улице Ватутина возле «Меги», при выезде с Бугринского моста, на улице Немировича-Данченко от пересечения с Серафимовича до перекрестка с Таймырской. В районе площади Труда пробки на улицах Станционной, Станиславского и Широкой.