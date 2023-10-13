Число вакансий в Новосибирской области выросло на 44,7% в 2023 году

При более детальном рассмотрении данных можно отметить, что наибольший рост предложений о работе произошел в сфере «управление персоналом, тренинги». Здесь был зарегистрирован рост на 88,6% вакансий по сравнению с сентябрем прошлого года. Также стоит отметить рост предложений в таких сферах, как «высший и средний менеджмент» (+74,6%), «рабочий персонал» (+65,3%), «автомобильный бизнес» (+64,4%) и других.