Число вакансий в Новосибирской области выросло на 44,7% в 2023 году

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Согласно данным hh ru, в сентябре был зафиксирован значительный прирост числа вакансий. Он составил 44,7% по сравнению с сентябрем прошлого года. Ведущими регионами по росту предложений о работе стали Кузбасс (+46,5%) и Новосибирская область (+44,7%).
При более детальном рассмотрении данных можно отметить, что наибольший рост предложений о работе произошел в сфере «управление персоналом, тренинги». Здесь был зарегистрирован рост на 88,6% вакансий по сравнению с сентябрем прошлого года. Также стоит отметить рост предложений в таких сферах, как «высший и средний менеджмент» (+74,6%), «рабочий персонал» (+65,3%), «автомобильный бизнес» (+64,4%) и других.
Однако снижение активности работодателей заметно только в двух областях: «безопасность» (-7,0% вакансий) и «медицина, фармацевтика» (-7,3%).