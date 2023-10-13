Эзотерик из Новосибирска Влад Кадони рассказал о жизни в семье ведьмы

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В программе «Вкусно с Ляйсан» Влад Кадони, известный эзотерик из Новосибирска, рассказал о своей жизни в семье русской ведьмы. Его мать, Елена Голунова, также была известной ведьмой Сибири. У Влада унаследовалось ясновидение от матери.
Кадони стал популярным после участия в шоу «Битва экстрасенсов». После этого проекта он продолжил работать на телевидении и стал одним из самых ярких участников шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3.
В гостях у Ляйсан Утяшевой шоумен рассказал интересные подробности из своего детства и поделился рецептом своих любимых пирожков с капустой. Он вспомнил, что для него это особенное блюдо, которое связано с невероятными детскими воспоминаниями.
Эзотерик также поделился своим опытом школьного буллинга и признался, что сам становился жертвой издевательств со стороны одноклассников. Он рассказал, что часто приходилось выбирать между дракой и уходом, и он предпочитал убегать. Выпуск на телеканале покажут позже.