Эзотерик из Новосибирска Влад Кадони рассказал о жизни в семье ведьмы

Эзотерик также поделился своим опытом школьного буллинга и признался, что сам становился жертвой издевательств со стороны одноклассников. Он рассказал, что часто приходилось выбирать между дракой и уходом, и он предпочитал убегать. Выпуск на телеканале покажут позже.