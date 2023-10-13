«Гастроцентр» откроют в Новосибирске на месте бывшего «Универсама»

Прием заявок на аренду продлится до 15 октября, после чего партнеры будут иметь месяц, до 15 ноября, чтобы представить свои проекты и заключить договор с «Гастроцентром». Затем начнутся строительно-монтажные работы, включающие установку систем водопровода, электричества и вытяжки для каждой точки. Открытие «Гастроцентра» запланировано на 15 декабря.