«Гастроцентр» откроют в Новосибирске на месте бывшего «Универсама»

Posted 13 октября 2023, 01:33
Published 13 октября 2023, 01:33
Modified 13 октября 2023, 01:35
Updated 13 октября 2023, 01:35
Прием заявок на аренду продлится до 15 октября, после чего партнеры будут иметь месяц, до 15 ноября, чтобы представить свои проекты и заключить договор с «Гастроцентром». Затем начнутся строительно-монтажные работы, включающие установку систем водопровода, электричества и вытяжки для каждой точки. Открытие «Гастроцентра» запланировано на 15 декабря.
«Гастроцентр» предложит посетителям широкий выбор кухонь: русскую, грузинскую, китайскую, индийскую и вьетнамскую. Однако не будут представлены заведения, специализирующиеся на пицце, пасте, алкоголе и аутентичной сибирской кухне.
Руководство «Гастроцентра» подчеркнуло, что стремится избежать дублирования форматов заведений, чтобы обеспечить высокие продажи всем участникам проекта. Среди первых заведений, которые уже обещали открыться, будут кофейни, кондитерские, а также места, где можно будет попробовать бабл-ти, мидии и бургеры.
Кроме того, «Гастроцентр» ищет специалистов на ряд должностей, включая арт-директора, барменеджера, су-шефа и кондитера.