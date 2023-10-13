Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о решении проблем дольщиков в регионе

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Как отметил глава области, проблема обманутых дольщиков в Подмосковье была одной из самых актуальных. Президент поставил цель к 2024 году оказать помощь всем, кто по вине недобросовестных застройщиков остался без жилья, пишет mosregtoday.ru.
«Важно, что в этом вопросе нас поддержало федеральное правительство. У нас остается еще 8,4 тысячи дольщиков — это 193 дома в 28 округах. К новому году права всех дольщиков будут восстановлены, и эта проблема останется в прошлом», — подчеркнул Воробьев.
Так, в Котельниках начали выдавать ключи гражданам, купившим квартиры в ЖК «Белые Росы». Строительство этого комплекса, включающего четыре монолитных корпуса высотой 22 — 24 этажа, началось осенью 2013 года. Однако из-за финансовых затруднений застройщика ООО «Стройкомфорт» работы были приостановлены. В апреле 2021 года дома были переданы Фонду защиты прав дольщиков Московской области, и проблемный объект был завершен и введен в эксплуатацию в минувшем августе.
«Важное событие для всех, кто долго ждал свои квартиры в ЖК „Белые Росы“, — это почти 800 наших жителей. Здесь начали выдавать ключи, и скоро все семьи смогут отметить новоселье», — поделился губернатор Московской области.
В 2022 году в Подмосковье планировали выдать ключи или выплатить компенсации 14,7 тыс. жителей. Однако фактически были восстановлены права 16,4 тыс. человек. В ежегодном обращении в июне этого года Андрей Воробьев отметил, что еще предстоит работа с 12 тысячами дольщиков, включая тех, кто ждет квартиры от «Урбан Групп». На сегодняшний день проблема с этой компанией полностью решена — восстановлены права всех 16,5 тыс. дольщиков по 65 МКД.
«У нас есть разные инструменты решения проблем дольщиков. Это и дострой привлеченными инвесторами, и предоставление ими квартир, и финансирование, и завершение работ действующими застройщиками, которым мы помогаем с получением технических условий: инженерными сетями, строительством дорог и так далее. Ещё один механизм — через региональный и федеральный фонды, где мы также достраиваем дома или выплачиваем рыночную стоимость квартир», — подчеркнул Воробьев.