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Пресс-служба Правительства МО

Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о решении проблем дольщиков в регионе

13 октября 2023, 13:45
Пресс-служба Правительства МО
В Московской области уже 109 тысяч из 117,5 тысячи обманутых дольщиков получили свои квартиры или законную компенсацию. По заявлению губернатора Андрея Воробьева, эта проблема окончательно решится к концу года.

Как отметил глава области, проблема обманутых дольщиков в Подмосковье была одной из самых актуальных. Президент поставил цель к 2024 году оказать помощь всем, кто по вине недобросовестных застройщиков остался без жилья, пишет mosregtoday.ru.

«Важно, что в этом вопросе нас поддержало федеральное правительство. У нас остается еще 8,4 тысячи дольщиков — это 193 дома в 28 округах. К новому году права всех дольщиков будут восстановлены, и эта проблема останется в прошлом», — подчеркнул Воробьев.

Так, в Котельниках начали выдавать ключи гражданам, купившим квартиры в ЖК «Белые Росы». Строительство этого комплекса, включающего четыре монолитных корпуса высотой 22 — 24 этажа, началось осенью 2013 года. Однако из-за финансовых затруднений застройщика ООО «Стройкомфорт» работы были приостановлены. В апреле 2021 года дома были переданы Фонду защиты прав дольщиков Московской области, и проблемный объект был завершен и введен в эксплуатацию в минувшем августе.

«Важное событие для всех, кто долго ждал свои квартиры в ЖК „Белые Росы“, — это почти 800 наших жителей. Здесь начали выдавать ключи, и скоро все семьи смогут отметить новоселье», — поделился губернатор Московской области.

В 2022 году в Подмосковье планировали выдать ключи или выплатить компенсации 14,7 тыс. жителей. Однако фактически были восстановлены права 16,4 тыс. человек. В ежегодном обращении в июне этого года Андрей Воробьев отметил, что еще предстоит работа с 12 тысячами дольщиков, включая тех, кто ждет квартиры от «Урбан Групп». На сегодняшний день проблема с этой компанией полностью решена — восстановлены права всех 16,5 тыс. дольщиков по 65 МКД.

«У нас есть разные инструменты решения проблем дольщиков. Это и дострой привлеченными инвесторами, и предоставление ими квартир, и финансирование, и завершение работ действующими застройщиками, которым мы помогаем с получением технических условий: инженерными сетями, строительством дорог и так далее. Ещё один механизм — через региональный и федеральный фонды, где мы также достраиваем дома или выплачиваем рыночную стоимость квартир», — подчеркнул Воробьев.

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