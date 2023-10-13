Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о решении проблем дольщиков в регионе

В 2022 году в Подмосковье планировали выдать ключи или выплатить компенсации 14,7 тыс. жителей. Однако фактически были восстановлены права 16,4 тыс. человек. В ежегодном обращении в июне этого года Андрей Воробьев отметил, что еще предстоит работа с 12 тысячами дольщиков, включая тех, кто ждет квартиры от «Урбан Групп». На сегодняшний день проблема с этой компанией полностью решена — восстановлены права всех 16,5 тыс. дольщиков по 65 МКД.