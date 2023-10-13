На новосибирских заправках пропадает дешевый бензин АИ-92

Малахов подчеркнул, что количество топлива, выделяемое для оптовых закупок, крайне мало, и оно быстро раскупается, пишет НГС. На заправках «Прайм» водители уже несколько дней не могут заправиться бензином АИ-95. Другие виды топлива все же отгружаются, но пока в недостаточном количестве.