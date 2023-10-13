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Бензин пропадает

На новосибирских заправках пропадает дешевый бензин АИ-92

13 октября 2023, 04:07
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Бензин пропадает
В Новосибирске пропадает самый дешевый бензин АИ-92 на заправках, а также наблюдается нехватка АИ-95 и других видов топлива из-за недостатка поставок и сокращения объемов оптовых закупок.

Ранее на нескольких АЗС закончился бензин АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо. Теперь стало известно, что продажа АИ-92 была временно приостановлена из-за недостатка топлива. Директор сети АЗС «Тайм» Вадим Малахов рассказал о том, что на заправки не успевают привозить достаточное количество топлива. У компании «Тайм» в Новосибирске есть три заправочных станции.

Малахов подчеркнул, что количество топлива, выделяемое для оптовых закупок, крайне мало, и оно быстро раскупается, пишет НГС. На заправках «Прайм» водители уже несколько дней не могут заправиться бензином АИ-95. Другие виды топлива все же отгружаются, но пока в недостаточном количестве.

Представители сети объяснили, что с 1 сентября 2023 года поставки АИ-95 от Омского НПЗ для их сети были сокращены в два раза. В октябре еще не было новых отгрузок. Бензин АИ-95 доступен только предприятиям и организациям города по контрактам.

Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
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#Новосибирск#Топливо#Бензин#Эмилия Губарева#АЗС#Заправки
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