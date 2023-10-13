На новосибирских заправках пропадает дешевый бензин АИ-92

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Ранее на нескольких АЗС закончился бензин АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо. Теперь стало известно, что продажа АИ-92 была временно приостановлена из-за недостатка топлива. Директор сети АЗС «Тайм» Вадим Малахов рассказал о том, что на заправки не успевают привозить достаточное количество топлива. У компании «Тайм» в Новосибирске есть три заправочных станции.
Малахов подчеркнул, что количество топлива, выделяемое для оптовых закупок, крайне мало, и оно быстро раскупается, пишет НГС. На заправках «Прайм» водители уже несколько дней не могут заправиться бензином АИ-95. Другие виды топлива все же отгружаются, но пока в недостаточном количестве.
Представители сети объяснили, что с 1 сентября 2023 года поставки АИ-95 от Омского НПЗ для их сети были сокращены в два раза. В октябре еще не было новых отгрузок. Бензин АИ-95 доступен только предприятиям и организациям города по контрактам.