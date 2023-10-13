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Сибирячки пользуются огромным успехом в Дубае

Новосибирские эскортницы пользуются огромным успехом у мужчин Дубая

13 октября 2023, 11:40
Фото: wikipedia.org
Сибирячки пользуются огромным успехом в Дубае
Новосибирск попал на первое место в топ-10 городов по числу эскортниц, приехавших в Дубай. Сибирячки пользуются огромным успехом у здешних мужчин.

Как сообщает Сибкрай. Ru со ссылкой на портал «Осторожно, медиа», Новосибирск лидирует в рейтинге. На втором месте находится Нижний Новгород, на третьем — Ярославль. Девушки могут пользоваться успехом из-за славянской внешности.

Девушки попадают в Дубай через агентства, заполняя анкету. За услуги эскорта им платят от 2 тысяч долларов в неделю, в среднем тур длится почти месяц. Мужчины берут на себя проживание, шопинг и подарки. Если клиентам нужны менее долгосрочные связи, эскортницам платят 200 евро за час и тысячу за ночь.

Средний возраст девушек — от шестнадцати до восемнадцати. Особым успехом пользуются рыжие. При этом у моделей нет проблем с выездом, поскольку они имеют разрешение от родителей и заключают контракт.

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