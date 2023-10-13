Новосибирские эскортницы пользуются огромным успехом у мужчин Дубая

Девушки попадают в Дубай через агентства, заполняя анкету. За услуги эскорта им платят от 2 тысяч долларов в неделю, в среднем тур длится почти месяц. Мужчины берут на себя проживание, шопинг и подарки. Если клиентам нужны менее долгосрочные связи, эскортницам платят 200 евро за час и тысячу за ночь.