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Posted 13 октября 2023, 09:23

Published 13 октября 2023, 09:23

Modified 13 октября 2023, 09:24

Updated 13 октября 2023, 09:24

Среди новосибирских диабетиков много детей

Новосибирские прокуроры борются за бесплатные глюкометры для детей- диабетиков

13 октября 2023, 09:23
Фото: Midjourney. Среди новосибирских диабетиков много детей
Системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) крайне важны для диабетиков, поскольку позволяют контролировать уровень глюкозы в режиме реального времени. Однако приборы стоят не менее 130 тысяч рублей в год. В прокуратуре Новосибирской области пытаются добиться бесплатной выдачи приборов пациентам.

Диабет первого типа включен в правительственный список заболеваний, для борьбы с которым все приборы должны выдаваться бесплатно. Однако на практике прокуроры регулярно подают иски в Минздрав Новосибирской области.

«Все назначения лечащего врача диабетику первого типа подлежат льготному обеспечению. В первую очередь, это касается инсулиновой помпы, одноразовых игл и инсулиновых шприцов, а также системы непрерывного мониторинга глюкозы», — цитирует «НГС Новосибирск» прокурора отдела за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Новосибирской области Владимира Чеканова.
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Среди диабетиков очень много детей. С 2022 года прокуратура активно добивается через суд бесплатной выдачи НМГ у регионального Минздрава. За последние полтора года подано свыше 250 исковых заявлений. Причиной является то, что приборы по непонятным причинам не включены в льготный список лекарственных препаратов.

При этом в Минздраве Новосибирской области стараются идти навстречу пациентам. Чтобы упростить жизнь больным сахарным диабетом первого типа, в министерстве направило на федеральный уровень информацию о потребностях Новосибирского региона в системе НМГ для детей. Это поможет добиться выделения бюджетных средств для бесплатной выдачи приборов.

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#Новосибирск#Дети#Здоровье#Минздрав#Здравоохранение#Прокуратура#Диабет
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