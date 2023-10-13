Новосибирские прокуроры борются за бесплатные глюкометры для детей- диабетиков

Среди диабетиков очень много детей. С 2022 года прокуратура активно добивается через суд бесплатной выдачи НМГ у регионального Минздрава. За последние полтора года подано свыше 250 исковых заявлений. Причиной является то, что приборы по непонятным причинам не включены в льготный список лекарственных препаратов.