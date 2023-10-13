Новосибирцев ждут холодные выходные

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
По данным Новосибирского гидрометцентра, субботняя ночь будет весьма холодной, столбики термометра опустятся до -2 градусов. Днем ожидается +11 градусов, но будет дуть юго-западный ветер с порывами до одиннадцати метров в секунду. В воскресенье похолодает до +9 градусов, будет дуть западный ветер со скоростью четырнадцать метров в секунду.
Также в воскресенье днем ожидается небольшой дождь. Лить будет и в понедельник, но синоптики обещают кратковременные осадки. Ночью похолодает до +4 градусов.
При этом зима в регион еще не придет. Мокрого снега и снегопада синоптики не обещают. Ко второй половине рабочей недели воздух даже ненадолго прогреется до +14 градусов.