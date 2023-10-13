Новосибирцев ждут холодные выходные

По данным Новосибирского гидрометцентра, субботняя ночь будет весьма холодной, столбики термометра опустятся до -2 градусов. Днем ожидается +11 градусов, но будет дуть юго-западный ветер с порывами до одиннадцати метров в секунду. В воскресенье похолодает до +9 градусов, будет дуть западный ветер со скоростью четырнадцать метров в секунду.