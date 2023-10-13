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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Новосибирцев ждут холодные выходные

Новосибирцев ждут холодные выходные

13 октября 2023, 10:23
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирцев ждут холодные выходные

В Новосибирске прогнозируют холодные выходные

В ближайшие выходные погода в Новосибирской области значительно ухудшится. Температура опустится до -2 градусов, а ветер примет западное направление.

По данным Новосибирского гидрометцентра, субботняя ночь будет весьма холодной, столбики термометра опустятся до -2 градусов. Днем ожидается +11 градусов, но будет дуть юго-западный ветер с порывами до одиннадцати метров в секунду. В воскресенье похолодает до +9 градусов, будет дуть западный ветер со скоростью четырнадцать метров в секунду.

Также в воскресенье днем ожидается небольшой дождь. Лить будет и в понедельник, но синоптики обещают кратковременные осадки. Ночью похолодает до +4 градусов.

При этом зима в регион еще не придет. Мокрого снега и снегопада синоптики не обещают. Ко второй половине рабочей недели воздух даже ненадолго прогреется до +14 градусов.

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#Новосибирск#Погода#Прогноз#Синоптики#Александр Ляхов
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