Новосибирцы стали чаще страдать депрессией

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
По статистике психиатрической больницы № 3, в 2020 году на депрессию жаловались 1 188 сибиряков. В 2021-м этим недугом страдали 1 324 человека, число пациентов увеличилось до 1 419 в 2023 году.
Глебашева отмечает, что это не полная клиническая картина. Многие люди идут с депрессивным расстройством к психологам в частные клиники и не попадают в общую статистику. Но заболеваемость растет — это видно невооруженным взглядом.
Человек, находящийся в депрессии, утрачивает вкус к жизни, забывает про хобби, у него снижается концентрация и внимание. Он постоянно уставший и недовольный. До того, как поставить диагноз «депрессия», врачи оценивают, что происходит с человеком в настоящее время в объективной реальности.
«Если есть какие-то события, которые провоцируют снижение настроения, то, вероятно, это причина депрессивного состояния. Мы анализируем поведение человека, смотрим его реакцию на то или иное событие, только после можем говорить о том, есть ли заболевание», — пояснила Наталья Глебашева.
По словам врача, депрессия не всегда возникает на фоне сбоя в работе мозга. В Новосибирской области распространены патологии щитовидной железы, которые часто дают схожую с депрессией симптоматику.
Поэтому врачи сначала дают пациенту назначение на сдачу гормонов щитовидной железы. Если это все же депрессия — назначаются антидепрессанты.
«Антидепрессант заставляют мозг работать так, как положено. Мозг должен вырабатывать определенное количество молекул гормона радости и иметь определенное количество рецепторов, которые могут эти молекулы принять. Задача антидепрессанта — обучить мозг работать как положено. Но назначить их может только врач, и срок приема тоже выбирает он. Некоторые препараты могут вызвать зависимость».
Врачи рекомендуют во время лечения не смотреть негативные новости, больше гулять, нормализовать сон, заниматься спортом.