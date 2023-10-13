Новосибирцы стали чаще страдать депрессией

Человек, находящийся в депрессии, утрачивает вкус к жизни, забывает про хобби, у него снижается концентрация и внимание. Он постоянно уставший и недовольный. До того, как поставить диагноз «депрессия», врачи оценивают, что происходит с человеком в настоящее время в объективной реальности.