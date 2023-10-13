Полтергейст терроризирует семью в селе Сумы Новосибирской области

Они обратились за помощью к колдуньям и гадалкам, но безрезультатно. Даже после освящения комнат священником спокойствие длилось всего пять дней, а потом полтергейст вернулся. Виктор Фефелов посоветовал семье не обращать внимания на проделки приведения, тогда оно устанет шалить. В последнее время полтергейст проявляется все реже.