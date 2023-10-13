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Нечто мучает сибиряков

Полтергейст терроризирует семью в селе Сумы Новосибирской области

13 октября 2023, 05:39
Фото: 1MI
Нечто мучает сибиряков
В селе Сумы Новосибирской области семью посещает странный дух. Инцидент произошел в их доме, где они живут уже 30 лет. В течение последних трех месяцев они стали свидетелями необычных явлений: мебель двигается сама по себе, животные поведение встревожено.

Хозяйка дома Валентина, ее 97-летняя мать и сын были вынуждены покинуть свой дом из-за страха. Они решили обратиться за помощью к специалисту по аномальным явлениям, Виктору Фефелову. Он установил, что в их доме обитает полтергейст, пишет VN.ru.

Одним из примеров странного поведения было постоянное открывание калитки в загоне для скота. Несколько раз проволока, которая закрывала дверцу, пропадала. Первоначально они подумали, что это может быть из-за ветра или забывчивости, но скот все равно продолжал выбегать.

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После этого, необъяснимые явления начали происходить внутри дома: посуда разбивалась, вещи перемещались сами, на полу оказывались сигареты и конфеты, мебель переворачивалась. Кошка со своими котятами стала все время прятаться и испуганно реагировать даже на слабые звуки.

Семья сейчас временно живет у своих родственников, но регулярно приезжает домой, чтобы покормить скот. Соседи изначально смеялись над ними, но потом также начали жаловаться на странные явления.

Они обратились за помощью к колдуньям и гадалкам, но безрезультатно. Даже после освящения комнат священником спокойствие длилось всего пять дней, а потом полтергейст вернулся. Виктор Фефелов посоветовал семье не обращать внимания на проделки приведения, тогда оно устанет шалить. В последнее время полтергейст проявляется все реже.

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