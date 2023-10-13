Принудительные услуги. Новосибирцев массово записывают на фальшивые медосмотры

В выписке мужчины за полгода — 9 посещений врачей. Обычно с такой частотой в поликлинику водят детей. Только за январь 2023 года Михаил дважды «посетил» терапевта, и оба раза это был первичный осмотр. В учреждении, которое находится в двух часах езды от него.