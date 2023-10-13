Принудительные услуги. Новосибирцев массово записывают на фальшивые медосмотры

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:03
В редакцию Atas.Info обратилась читательница Елена Колесникова. Женщина заметила в мобильном приложении «Госуслуг» новый раздел «Здоровье». Ради интересна она решила проверить, сколько раз за пять лет она посещала врача. И тогда вскрылась неприятная правда — оказалось, что она завсегдатай нескольких медучреждений.
«Я прикреплена к поликлинике №20 в Железнодорожном районе, — рассказывает Елена. — Со здоровьем у меня все в порядке. Болею раз в год в сезон простуд. Но, судя по „Госуслугам“, я хронически больна. Причем хожу я в разные места — в Поликлинику №29 и больницу №1».
В документе о сведениях об оказанных услугах у каждой процедуры есть своя стоимость. Цена первичного приема врача может составлять от 377 до 1 622 рублей. Посещение гинеколога оценивается в 2 244 рублей, а диспансеризация, которая встречается в справке несколько раз — в 879 рублей.
Елена — далеко не единственная, кто столкнулась с подобной ситуацией. Atas.Info опросил других новосибирцев. Оказалось, что у многих в документах значатся «левые» услуги. Самая частая — диспансеризация от COVID-19.
«Судя по карте, я вообще прикреплен не к своей поликлинике. Я живу в Калининском районе, а хожу в поликлинику №21 на левом берегу, — рассказывает пациент Михаил. — Еще анализа какие-то сдают. За 684 рубля в „Гемотесте“, хотя ни разу там не был».
В выписке мужчины за полгода — 9 посещений врачей. Обычно с такой частотой в поликлинику водят детей. Только за январь 2023 года Михаил дважды «посетил» терапевта, и оба раза это был первичный осмотр. В учреждении, которое находится в двух часах езды от него.
Сами врачи признаются, что знают об этой проблеме давно. О ней не принято распространяться. Подробно рассказать о ситуации решился новосибирский медик, он пожелал остаться анонимным.
Врач утверждает, что неоказанные услуги вписывают в дела пациентов уже несколько лет, просто раньше на это не обращали внимание. Дело в том, что у каждого врача есть месячный план по оказанным услугам. Утверждают его в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
«Дело в том, что у врачей в поликлиниках есть нормативы, которые врачи вынуждены выполнять, чтобы получить полную зарплату или какие-то надбавки. У всех работников сейчас оклады — это 25-30 000 рублей. Все остальное — это премиальная часть, которой можно играться, как хочешь. У тебя есть норматив по диспансеризации, которую никто проходить не хочет, — можно на нее записывать», — говорит врач.
До создания «Госуслуг» врачи регулярно приписывали пациентам десятки различных процедур, которые по факту не были оказаны. Как только появилась электронная платформа, делать это стало сложнее. Некоторые пациенты начали замечать фальсификацию и ругаться в поликлиниках.
Врачи также отмечают, что появление фальшивых услуг связано с нехваткой специалистов. По их словам, если медик выполняет работу врача, которого нет в больнице, он получает надбавку от страховых компаний.
«Врачей нет нигде. Процентов 50 персонала не хватает, поэтому работающим врачам хоть как-то надо платить. Страховой фонд за стандартный пакет услуг может заплатить, условно 5 000 рублей. А если ты выполнишь еще чьи-то, то можешь получить уже 10 000», — рассказывает медик одной из новосибирских больниц.
Заказавшие выписку о пройденных медицинских процедурах новосибирцы заметили, что каждая услуга имеет свою цену. Самая дешевая — цитологическое исследование, которое оценивается в 25-70 рублей. Чуть дороже идут приемы у терапевтов и диспансеризация от COVID-19. Самые дорогие — профильные врачи.
Пациенты ошибочно решили, что это те суммы, которые могут быть отчислены государству, например, из их зарплаты. На самом деле они поступят больницам из страховых компаний.
Отметим, что подобная ситуация возникла в соседней Омской области, где горожане также стали замечать в истории посещений врачей подозрительные приемы. Министр здравоохранения региона Михаил Мураховский призвал каждого жителя, столкнувшегося с подобной ситуацией, написать ему в личные сообщения.
Atas.Info направил запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы прояснить ситуацию. Запрос также направлен в прокуратуру региона.