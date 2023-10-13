Ситуацию с фальшивыми медосмотрами прокомментировали в новосибирском Минздраве

Отметим, что сами врачи знают об этой ситуации. По словам некоторых докторов, медики специально приписывают пациентам определенные услуги, чаще всего непопулярные — такие как диспансеризация. Это делается в связи с тем, что у каждого врача есть нормативы по количеству оказанных услуг, но они зачастую не выполняются честным путем.