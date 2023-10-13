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Новосибирцы находят сведения о медосмотрах, которые они не проходили

Ситуацию с фальшивыми медосмотрами прокомментировали в новосибирском Минздраве

13 октября 2023, 18:26
Фото: 1MI
Новосибирцы находят сведения о медосмотрах, которые они не проходили
Новосибирцы обратили внимание, что в их выписках об оказанных медицинских услугах есть процедуры, которые они даже не проходили. В Минздраве Новосибирской области дали официальный комментарий к этой ситуации.

Ранее в редакцию Atas.Info обратились читатели, которые заметили, что их систематически обманывают медорганизации. Новосибирцы с помощью нового раздела «Здоровье» на «Госуслугах» стали смотреть информацию о всех оказанных им медицинских процедурах. Многие заметили, что в документах указаны процедуры, которые они никогда не проходили.

Причем услуги оказываются в совершенно разных учреждениях — не только в поликлиниках, к которым они прикреплены, но и в больницах в отдаленных районах города. Наиболее частая процедура — диспансеризация после COVID-19.

В министерстве здравоохранения отреагировали на эту информацию. Пациентам, обнаружившим в личном кабинете сведения о приеме, который он считает несостоявшимся, следует обратиться непосредственно в Минздрав.

«Специалистами министерства будет проведена проверка. В случае подтверждения нарушений, в отношении руководства медицинской организации и сотрудников, допустивших нарушения, будут приняты меры, в том числе дисциплинарные. Также пациент в такой ситуации может обратиться в свою страховую медицинскую организацию», — пояснили в министерстве.

Отметим, что сами врачи знают об этой ситуации. По словам некоторых докторов, медики специально приписывают пациентам определенные услуги, чаще всего непопулярные — такие как диспансеризация. Это делается в связи с тем, что у каждого врача есть нормативы по количеству оказанных услуг, но они зачастую не выполняются честным путем.

Принудительные услуги. Новосибирцев массово записывают на фальшивые медосмотры
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Принудительные услуги. Новосибирцев массово записывают на фальшивые медосмотры
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