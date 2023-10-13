Ситуацию с фальшивыми медосмотрами прокомментировали в новосибирском Минздраве

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Ранее в редакцию Atas.Info обратились читатели, которые заметили, что их систематически обманывают медорганизации. Новосибирцы с помощью нового раздела «Здоровье» на «Госуслугах» стали смотреть информацию о всех оказанных им медицинских процедурах. Многие заметили, что в документах указаны процедуры, которые они никогда не проходили.
Причем услуги оказываются в совершенно разных учреждениях — не только в поликлиниках, к которым они прикреплены, но и в больницах в отдаленных районах города. Наиболее частая процедура — диспансеризация после COVID-19.
В министерстве здравоохранения отреагировали на эту информацию. Пациентам, обнаружившим в личном кабинете сведения о приеме, который он считает несостоявшимся, следует обратиться непосредственно в Минздрав.
«Специалистами министерства будет проведена проверка. В случае подтверждения нарушений, в отношении руководства медицинской организации и сотрудников, допустивших нарушения, будут приняты меры, в том числе дисциплинарные. Также пациент в такой ситуации может обратиться в свою страховую медицинскую организацию», — пояснили в министерстве.
Отметим, что сами врачи знают об этой ситуации. По словам некоторых докторов, медики специально приписывают пациентам определенные услуги, чаще всего непопулярные — такие как диспансеризация. Это делается в связи с тем, что у каждого врача есть нормативы по количеству оказанных услуг, но они зачастую не выполняются честным путем.