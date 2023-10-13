Сколько будет стоить бензин, если нефть окажется бесплатной

Первыми расходами окажутся траты на транспортировку нефти из места ее добычи к заводу, где ее должны переработать в топливо. В большинстве случаев нефть в России после добычи транспортируется к НПЗ по трубопроводам. Разумеется, цена варьируется в зависимости от региона. Одно дело — доставить нефть по трубопроводу до НПЗ из месторождения где-нибудь в ХМАО, а совсем другое — из места, которое намного ближе к густонаселенным городам, например, из Ромашкинского месторождения в республике Татарстан. Но в целом схема одна и та же: доставить нефть нужно, как правило, на ближайший НПЗ, т .е. на один или на несколько объектов, число которых не сильно велико. Это гораздо проще и дешевле, чем доставлять бензин из нефтеперерабатывающего завода в разных направлениях в сразу множество точек, где его будут потреблять, причем в меньших объемах, ведь АЗС не смогут «впитать» такое же количество сырья, как и крупный НПЗ. Производимые на НПЗ нефтепродукты вывозятся в большинстве случаев автомобильным или железнодорожным транспортом. Доставка нефтепродуктов дороже и сложнее, чем доставка нефти на НПЗ.