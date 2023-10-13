ТОП-7 самых страшных легенд Новосибирска рассказали в пятницу 13-го

На площади Калинина несколько раз видели призрак мужчины с ножом в руке возле дома-книжки. История этого легендарного места началась еще до революции, когда на его месте был лес, где банда разбойников имела свое убежище. Однажды они убили своего главаря Харитона Посохова, а потом якобы закопали его тело на месте площади.