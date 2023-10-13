ТОП-7 самых страшных легенд Новосибирска рассказали в пятницу 13-го

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Новосибирск, как и другие города России, имеет множество мифов и легенд, которые возникли за время его существования. Издание «МК в Новосибирске» подготовило список из семи самых страшных историй.
Первая легенда связана с призраком на площади Карла Маркса. Проводивший работы сантехник якобы утонул в баке с водой в водонапорной башне на улице Ватутина. Его тело исчезло, а его дух до сих пор бродит по окрестностям.
Второй призрак — призрак невесты в здании ресторана на Советской. Легенда связана с богатым купцом Захарием Григорьевичем Крюковым, который влюбился в актрису Полину Томашевскую. Хотя он был женат, он построил особняк для своей любовницы. После смерти актрисы в особняке якобы появлялся ее призрак.
Третья легенда — дом с призраком купца возле Центрального парка. Здание на улице Мичурина строилось в начале XX века. После исчезновения купца, который торговал на центральной площади, в доме слышались странные звуки и видели полупрозрачную фигуру.
Есть также мифы вокруг панно мертвецов на Обь ГЭС, которое является памятником первым гидростроителям. Некоторые из работников, изображенных на панно, умерли при странных обстоятельствах.
Легенда о новосибирском «Титанике» рассказывает о пароходе, который затонул в Оби с секретным грузом. Эта история имеет некоторые основания, но со временем к ней приписали различные вымыслы. Историки утверждают, что на пароходе было очень мало людей, а не столько, сколько упоминается в мифе.
Легенда о замурованном прорабе хорошо известна в Академгородке и Первомайском районе. По этой легенде, заключенные колонии замуровали прораба заживо и оставили его умирать в стене.
На площади Калинина несколько раз видели призрак мужчины с ножом в руке возле дома-книжки. История этого легендарного места началась еще до революции, когда на его месте был лес, где банда разбойников имела свое убежище. Однажды они убили своего главаря Харитона Посохова, а потом якобы закопали его тело на месте площади.