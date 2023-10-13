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Услуги связи вернули на южные Курильские острова с помощью «Ростелекома»

13 октября 2023, 09:09
В Южно-Курильском районе в короткие сроки удалось ликвидировать последствия аварии, из-за которой местные жители остались без связи. Технические неполадки были связаны с повреждением подводного волоконного оптического кабеля, который протянут по морскому дну от острова Итуруп к острову Кунашир.

Оказание услуг связи на Южных Курилах сейчас возобновлено по временной схеме. Оператор ПАО «Ростелеком» при поддержке правительства Сахалинской области организовал доступ для островитян с помощью уцелевших жил кабеля. Работы провели в ночь с 11 на 12 октября.

«Пользователи снова получили доступ ко всем необходимым сервисам, включая интернет и телефонию», — пояснил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

По предварительным данным, место повреждения кабеля находилось в 5 км от берега Кунашира. Правоохранительные органы уже начали расследование причин аварии. Для резервного обеспечения связи дополнительно ПАО «Ростелеком» выделило спутниковый канал с пропускной способностью 100 Мбит/с — его задействуют в случае возникновения перебоев со связью. Операторы мобильной связи также активно работают над организацией собственных резервных каналов через спутник.

О проблеме стало известно 7 октября. Из-за повреждения подводного кабеля между Кунаширом и Итурупом Южно-Курильский район остался без связи. Минцифры РФ оказывает поддержку в организации восстановительных работ на поврежденном участке подводного кабеля, чтобы как можно скорее вернуть полноценное функционирование связи на южных Курильских островах.

Фото: правительство Сахалинской области
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