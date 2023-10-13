Услуги связи вернули на южные Курильские острова с помощью «Ростелекома»

По предварительным данным, место повреждения кабеля находилось в 5 км от берега Кунашира. Правоохранительные органы уже начали расследование причин аварии. Для резервного обеспечения связи дополнительно ПАО «Ростелеком» выделило спутниковый канал с пропускной способностью 100 Мбит/с — его задействуют в случае возникновения перебоев со связью. Операторы мобильной связи также активно работают над организацией собственных резервных каналов через спутник.