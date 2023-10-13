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Ранее в мэрии рассказывали о проблемах в поиске подрядчика на реконструкцию фонтана "Мишка"

В Новосибирске назван срок завершения реконструкции Первомайского сквера

13 октября 2023, 04:37
Фото: atas.info
Ранее в мэрии рассказывали о проблемах в поиске подрядчика на реконструкцию фонтана "Мишка"
Мэр Анатолий Локоть уверен, что подрядчики уложатся в срок, оговоренный муниципальным контрактом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что все работы по реконструкции Первомайского сквера будут завершены в 2023 году. Однако дата 15 октября, которую называли ранее, уже не рассматривается, как день окончания работ по благоустройству.

«В контракте окончание работ предусмотрено концом октября…мы рассчитываем, что подрядчики выполнят обязательства по контракту. То есть, это конец октября все-таки», — сообщил глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 13 октября.

Напомним, 2 октября, мэрия частично открыла сквер для пешеходов, после чего горожане начали массово жаловаться на грязь и незавершенное благоустройство зеленой зоны. На следующий день, 3 октября, сквер, больше походивший на стройплощадку, был снова закрыт.

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#Новосибирск#Благоустройство#Первомайский сквер#Завершение
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