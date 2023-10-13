В Новосибирске назван срок завершения реконструкции Первомайского сквера

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что все работы по реконструкции Первомайского сквера будут завершены в 2023 году. Однако дата 15 октября, которую называли ранее, уже не рассматривается, как день окончания работ по благоустройству.
«В контракте окончание работ предусмотрено концом октября…мы рассчитываем, что подрядчики выполнят обязательства по контракту. То есть, это конец октября все-таки», — сообщил глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 13 октября.