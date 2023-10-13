В Новосибирске названы сроки строительства парка «Усть-Тула»

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Власти Новосибирска намерены в 2024 году приступить к разработке проектно-сметной документации парка «Усть-Тула». Предполагается, что благоустроенная зеленая зона охватит пространство между Октябрьским и Бугринским мостами на левом берегу Оби.
«Когда будет готова проектно-сметная документация, приступим к работе по фактической реализации этого плана», — сказал мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 13 октября. Конкретных сроков окончания проектирования глава муниципалитета не назвал.
Ошибки в проектно-сметной документации не раз приводили к срыву сроков строительства значимых объектов в Новосибирске. Такую причину называла мэрия, объясняя задержку с окончанием строительства Дзержинской линии метрополитена, этим же объясняют сегодня проблемы со сдачей станции «Спортивная». Не смогли закончить благоустройство парка «Каменка» — и опять сложности с проектом. Нет транспортной развязки в Матвеевке — областные власти обвиняют мэрию, которая не завершила проектирование в установленные сроки.