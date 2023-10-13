В Новосибирске названы сроки строительства парка «Усть-Тула»

Ошибки в проектно-сметной документации не раз приводили к срыву сроков строительства значимых объектов в Новосибирске. Такую причину называла мэрия, объясняя задержку с окончанием строительства Дзержинской линии метрополитена, этим же объясняют сегодня проблемы со сдачей станции «Спортивная». Не смогли закончить благоустройство парка «Каменка» — и опять сложности с проектом. Нет транспортной развязки в Матвеевке — областные власти обвиняют мэрию, которая не завершила проектирование в установленные сроки.