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Силовики проверили места скопления нелегалов

В Новосибирске «прошерстили» места скопления нелегальных мигрантов

13 октября 2023, 10:40
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Силовики проверили места скопления нелегалов
В Новосибирске подвели итоги второго этапа межведомственной операции «Нелегал-2023». Она проходила с 2 по 8 октября.

В мероприятии принимали участие сотрудники полиции, Росгвардии, прокуратуры и регионального управления ФСБ. Массовые рейды проводились в местах массового скопления иностранных рабочих — в частности, Хилоксом рынке и ТЦ «Восток». Силовики выявили сотни случаев нарушения законодательства.

«По возбужденным административным делам в отношении 55 приезжих вынесены постановления об административном выдворении с территории Российской Федерации. Также шесть мигрантов, в отношении которых вынесено решение о нежелательности пребывания (проживания) в России, после отбытия наказания в местах лишения свободы за совершенные преступления в Новосибирской области депортированы из страны. На основании действующего законодательства в отношении 147 иностранных граждан принято решение о неразрешении на въезд в Российскую Федерацию», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе рейда было выявлено 392 случая нарушения миграционного законодательства. 661 мигрант нарушил правила дорожного движения.

795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
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#Новосибирск#Полиция#Мигранты#Прокуратура#Проверка#ФСБ#Росгвардия#Рейд#Александр Ляхов
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