В Новосибирске «прошерстили» места скопления нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В мероприятии принимали участие сотрудники полиции, Росгвардии, прокуратуры и регионального управления ФСБ. Массовые рейды проводились в местах массового скопления иностранных рабочих — в частности, Хилоксом рынке и ТЦ «Восток». Силовики выявили сотни случаев нарушения законодательства.
«По возбужденным административным делам в отношении 55 приезжих вынесены постановления об административном выдворении с территории Российской Федерации. Также шесть мигрантов, в отношении которых вынесено решение о нежелательности пребывания (проживания) в России, после отбытия наказания в местах лишения свободы за совершенные преступления в Новосибирской области депортированы из страны. На основании действующего законодательства в отношении 147 иностранных граждан принято решение о неразрешении на въезд в Российскую Федерацию», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ходе рейда было выявлено 392 случая нарушения миграционного законодательства. 661 мигрант нарушил правила дорожного движения.