В Новосибирске «прошерстили» места скопления нелегальных мигрантов

В мероприятии принимали участие сотрудники полиции, Росгвардии, прокуратуры и регионального управления ФСБ. Массовые рейды проводились в местах массового скопления иностранных рабочих — в частности, Хилоксом рынке и ТЦ «Восток». Силовики выявили сотни случаев нарушения законодательства.