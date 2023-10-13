В Новосибирске впервые стал отцом сотрудник ОМОН «Магистраль» в канун Дня отца

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
У старшины полиции родился сын-богатырь весом 4,2 кг и ростом — 58 см. Мальчика назвали Ильей.
Примечательно, что супруга подарила Денису сына накануне праздника — Дня отца, который отмечается в России в третье воскресенье октября. Для семьи — это долгожданное счастье.
Бойцы выстроились в ряд у новосибирского перинатального центра и поздравили родителей. Также семья приняла подарки от Центра «Семья и дети».
«Я благодарен ребятам, что разделили с нами эту огромную радость! Я уверен, у моего сына всегда будут такие же надежные товарищи и коллеги, которые всегда будут рядом, поддержат и словом, и делом», — подчеркнул новоиспеченный отец.