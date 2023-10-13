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В Новосибирске впервые стал отцом сотрудник ОМОН «Магистраль» в канун Дня отца

В Новосибирске впервые стал отцом сотрудник ОМОН «Магистраль» в канун Дня отца

13 октября 2023, 06:55
Фото: Росгвардия
Первенец появился в семье сотрудника ОМОН «Магистраль» Росгвардии Дениса К. в Новосибирске. Счастливого новоиспеченного отца и его супругу Ирину поздравили коллеги.

У старшины полиции родился сын-богатырь весом 4,2 кг и ростом — 58 см. Мальчика назвали Ильей.

Примечательно, что супруга подарила Денису сына накануне праздника — Дня отца, который отмечается в России в третье воскресенье октября. Для семьи — это долгожданное счастье.

Бойцы выстроились в ряд у новосибирского перинатального центра и поздравили родителей. Также семья приняла подарки от Центра «Семья и дети».

«Я благодарен ребятам, что разделили с нами эту огромную радость! Я уверен, у моего сына всегда будут такие же надежные товарищи и коллеги, которые всегда будут рядом, поддержат и словом, и делом», — подчеркнул новоиспеченный отец.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Семья#Росгвардия#ОМОН
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