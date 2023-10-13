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Updated Сегодня, 09:24

В Новосибирской области «борщевой набор» подешевел на 30,6%

В Новосибирской области «борщевой набор» подешевел на 30,6%

13 октября 2023, 09:22
Фото: 1MI
Овощи, входящие в «борщевой набор», заметно подешевели в Новосибирской области в октябре 2023 года. Цены на свеклу, лук, картофель, морковь снизились в целом на 30,6%.

Как видно из инфографики Новосибирскстата, стоимость свеклы упала на 27,5%, а картофеля и моркови на 31%. Капуста стала дешевле на 34,2%, а лук на 28,5%.

По данным аналитиков в сентябре свекла стоила около 30 рублей, сейчас — около 15–20 рублей за килограмм. Цена на картофель составляла 26 рублей, в октябре его можно купить за 20 руб.

Морковь почти достигала 40 рублей за кг, а за капусту отдавали по 26 рублей. Сейчас эти продукты можно найти в два раза дешевле в магазинах.

Эта оптимистичная статистика касается только овощей. Другие продукты, наоборот, подорожали, например, бананы, кофе, мясо курицы.

#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Цены#Продукты
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