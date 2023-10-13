В Новосибирской области «борщевой набор» подешевел на 30,6%

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Как видно из инфографики Новосибирскстата, стоимость свеклы упала на 27,5%, а картофеля и моркови на 31%. Капуста стала дешевле на 34,2%, а лук на 28,5%.
По данным аналитиков в сентябре свекла стоила около 30 рублей, сейчас — около 15–20 рублей за килограмм. Цена на картофель составляла 26 рублей, в октябре его можно купить за 20 руб.
Морковь почти достигала 40 рублей за кг, а за капусту отдавали по 26 рублей. Сейчас эти продукты можно найти в два раза дешевле в магазинах.
Эта оптимистичная статистика касается только овощей. Другие продукты, наоборот, подорожали, например, бананы, кофе, мясо курицы.