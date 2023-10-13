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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Кота методично вспороли

«Вспороли от груди до хвоста»: новосибирец ищет живодера, убившего его кота

13 октября 2023, 12:03
Фото: Сибкрай. Ru
Кота методично вспороли

В Новосибирске объявился живодер, режущий и вешающий кошек

Житель Кировского района обнаружил своего кота мертвым на берегу Оби. Животное пропало неделю назад. При этом домашнему питомцу методично вспороли живот.

Кот по кличке Тимофей жил в частном доме и часто уходил охотиться на улицу. При этом полуторагодовалый питомец не боялся людей и любил ласкаться. Это его и погубило.

В начале октября новосибирец Денис Софронов обнаружил пропажу Тимофея. Методичные поиски привели его на берег Оби, где лежал мертвый кот. Животное вспороли от груди до хвоста, оставив внутренние органы нетронутыми. До этого местные жители нашли несколько повешенных кошек.

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«Я нашел труп кота, он лежал под опавшей листвой. Когда перевернул, то ужаснулся. Разрез ровный, поэтому собаки исключаются», — рассказал мужчина Сибкрай. Ru.

Сейчас Денис планирует подать заявление в полицию и найти живодера.

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