Бастрыкин проверит гнилой дом под Новосибирском, в котором живут 10 детей

По сообщению СК РФ, жительница обратилась к Бастрыкину через социальную сеть «ВКонтакте». Она рассказала о своей семье, которая находится в трудном положении и проживает в небольшом доме площадью 30 квадратных метров. В связи с большой влажностью, стены дома начали гнить. По словам обратившейся жительницы, обращение в местные органы не принесло результатов.