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Бастрыкин проверит гнилой дом под Новосибирском, в котором живут 10 детей

Бастрыкин проверит гнилой дом под Новосибирском, в котором живут 10 детей

14 октября 2023, 03:26
Фото: 1MI
Александр Бастрыкин заинтересовался гнилым домом в Новосибирской области, где проживает 10 детей, и потребовал представить ему доклад о результатах проверки.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заинтересовался ситуацией, связанной с домом в Новосибирской области, где проживают 10 детей.

По сообщению СК РФ, жительница обратилась к Бастрыкину через социальную сеть «ВКонтакте». Она рассказала о своей семье, которая находится в трудном положении и проживает в небольшом доме площадью 30 квадратных метров. В связи с большой влажностью, стены дома начали гнить. По словам обратившейся жительницы, обращение в местные органы не принесло результатов.

В связи с этим, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Новосибирской области, представить доклад о ходе проверки и ее результатах. Этот вопрос был поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

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#Общество#Новосибирск#Дом#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин
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