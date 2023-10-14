Бастрыкин проверит гнилой дом под Новосибирском, в котором живут 10 детей

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заинтересовался ситуацией, связанной с домом в Новосибирской области, где проживают 10 детей.
По сообщению СК РФ, жительница обратилась к Бастрыкину через социальную сеть «ВКонтакте». Она рассказала о своей семье, которая находится в трудном положении и проживает в небольшом доме площадью 30 квадратных метров. В связи с большой влажностью, стены дома начали гнить. По словам обратившейся жительницы, обращение в местные органы не принесло результатов.
В связи с этим, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Новосибирской области, представить доклад о ходе проверки и ее результатах. Этот вопрос был поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.