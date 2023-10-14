Боец их Бердска подорвался на мине в зоне СВО и чудом выжил

В зоне спецоперации новосибирец был назначен инженером-минером. В марте он позвонил домой и рассказал о ранении. При выводе разведгруппы он сам попал на мину. Бойца эвакуировали с поля в течение 30 минут, после чего его отправили на лечение в Москву. Там ему провели пять операций по удалению осколков из стопы. Но затем возник сепсис, и часть ноги пришлось ампутировать.