Боец их Бердска подорвался на мине в зоне СВО и чудом выжил

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Published Сегодня, 02:39
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31-летний призывник Андрей Ровенский из Бердска чудом спасся в зоне СВО, попав на мину. Историю бойца рассказала его жена Ксения.
Андрей прошел срочную службу в ВДВ и по возвращении из армии стал увлекаться пауэрлифтингом. Он познакомился со своей будущей женой на одной из спортивных вечеринок.
Когда объявили частичную мобилизацию, Андрей не стал ждать повестки и сам явился в военкомат. Его отправили на подготовку в НВВКУ. Перед отправкой в зону СВО Ксения положила медальон в нагрудный карман мужа для удачи.
В зоне спецоперации новосибирец был назначен инженером-минером. В марте он позвонил домой и рассказал о ранении. При выводе разведгруппы он сам попал на мину. Бойца эвакуировали с поля в течение 30 минут, после чего его отправили на лечение в Москву. Там ему провели пять операций по удалению осколков из стопы. Но затем возник сепсис, и часть ноги пришлось ампутировать.
«Первая мысль была: „Почему с нами такое случилось?“ Мой муж всегда был спортивным, красивым и добрым человеком. Потом в голове прозвучала фраза „Спасибо, что живой“. Когда было очень тяжело, я всегда повторяла ее себе», — рассказала КП-Новосибирск Ксения.
К маю Андрей начал ходить на костылях и иногда использовал коляску. Затем он прошел реабилитацию в санатории, где посещал бассейн и тренажерный зал. Вскоре ему установили протез. Сейчас Андрей может водить автомобиль и заниматься спортом. Он отправился в Москву для нового протезирования. В ближайшее время бойцу будет вручена медаль «За отвагу» за его заслуги.