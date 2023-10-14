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Депутат Милонов предложил оснастить детсады камерами после ЧП в Новосибирске

Депутат Милонов предложил оснастить детсады камерами после ЧП в Новосибирске

14 октября 2023, 10:34
Фото: 1MI
Депутат ГД РФ Виталий Милонов предложил установить системы видеонаблюдения во всех детских садах России. Он привел в качестве аргумента недавний случай из Новосибирска, где двух воспитательниц обвиняют в издевательствах над детьми.

По его мнению, наличие видеокамер помогло бы выявить и пресечь такое поведение педагогов. Зная о наличии наблюдения, воспитатели будут проявлять более профессиональное и вежливое отношение к детям.

В интервью с изданием «Вечерняя Москва» он пояснил, что камеры следует устанавливать в игровых и спальнях. При этом он подчеркнул, что доступ к записям должен быть ограничен и предоставляться только по запросу полиции.

Милонов также отмечает, что наличие камер может защитить воспитателя от необъективных обвинений. В целом, его предложение направлено на обеспечение безопасности детей и профессионализма работы педагогов в детских садах.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Детский сад#Видеонаблюдение
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