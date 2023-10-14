Депутат Милонов предложил оснастить детсады камерами после ЧП в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
По его мнению, наличие видеокамер помогло бы выявить и пресечь такое поведение педагогов. Зная о наличии наблюдения, воспитатели будут проявлять более профессиональное и вежливое отношение к детям.
В интервью с изданием «Вечерняя Москва» он пояснил, что камеры следует устанавливать в игровых и спальнях. При этом он подчеркнул, что доступ к записям должен быть ограничен и предоставляться только по запросу полиции.
Милонов также отмечает, что наличие камер может защитить воспитателя от необъективных обвинений. В целом, его предложение направлено на обеспечение безопасности детей и профессионализма работы педагогов в детских садах.