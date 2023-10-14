Эскортницы из Новосибирска ищут работу в Дубае

За последние пару лет в Новосибирске наблюдается большой спрос на работу эскортницами в Дубае. Такая же тенденция замечена и в других городах, например, Ярославле и Нижнем Новгороде. Вместе с тем, в Дубай приезжают девушки из Бразилии и Франции, однако есть эскортницы и из Новосибирска. Об этом сообщает информационное агентство «Осторожно медиа».