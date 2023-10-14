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Новосибирск стал лидером по числу эскортниц

Эскортницы из Новосибирска ищут работу в Дубае

14 октября 2023, 02:30
Фото: Midjourney
Новосибирск стал лидером по числу эскортниц
Число эскортниц из Новосибирска, ищущих работу в Дубае, за последние два года значительно возросло.

За последние пару лет в Новосибирске наблюдается большой спрос на работу эскортницами в Дубае. Такая же тенденция замечена и в других городах, например, Ярославле и Нижнем Новгороде. Вместе с тем, в Дубай приезжают девушки из Бразилии и Франции, однако есть эскортницы и из Новосибирска. Об этом сообщает информационное агентство «Осторожно медиа».

Причиной активного спроса на услуги эскорта в Дубае считают переезд многих бизнесменов из России и Украины после начала СВО. Отмечается, что особенно востребованы рыжеволосые славянки с ростом не менее 174 см и без татуировок. Кроме того, за последние два года уровень требований к внешности эскортниц снизился.

Для поиска работы эскортницы обращаются в модельные агентства, которые отправляют девушек в тур на несколько недель, чтобы они могли встретиться с потенциальными клиентами. Мужчины чаще всего выбирают одну из девушек для долгосрочных отношений.

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