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НОВАТ потратил 83 млн рублей на декорации к спектаклю «Щелкунчик»

НОВАТ потратил 83 млн рублей на декорации к спектаклю «Щелкунчик»

14 октября 2023, 06:51
Фото: 1MI
В Новосибирске декорации к постановке «Щелкунчик» обошлись НОВАТу в 83 млн рублей. Эту сумму будут окупать высокими ценами на билеты.

Согласно данным с портала Контр.Закупки, на сумму более 8 млн рублей театр оперы и балета заказал обувь для актеров — туфли, сапожки. Также в этот список трат попали парики и кукла Щелкунчик.

Более 7 млн рублей ушло на корабль, который будет раскачиваться на тросах на сцене. А на его изготовление подрядчику заплатили около 622 тысяч рублей.

Также театр заказал множество других декоративных элементов к спектаклю. Заключил контракты с хореографами, художниками и другими. На все это ушло порядка 83 млн рублей.

Напомним, постановка «Щелкунчика» пройдет 14 октября 2023 года. Хореографию поставил балетмейстер Юрий Григорович. В Новосибирске стоимость билетов начинается с 2500 рублей.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Новат#Спектакль#Декорации
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