НОВАТ потратил 83 млн рублей на декорации к спектаклю «Щелкунчик»

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Согласно данным с портала Контр.Закупки, на сумму более 8 млн рублей театр оперы и балета заказал обувь для актеров — туфли, сапожки. Также в этот список трат попали парики и кукла Щелкунчик.
Более 7 млн рублей ушло на корабль, который будет раскачиваться на тросах на сцене. А на его изготовление подрядчику заплатили около 622 тысяч рублей.
Также театр заказал множество других декоративных элементов к спектаклю. Заключил контракты с хореографами, художниками и другими. На все это ушло порядка 83 млн рублей.
Напомним, постановка «Щелкунчика» пройдет 14 октября 2023 года. Хореографию поставил балетмейстер Юрий Григорович. В Новосибирске стоимость билетов начинается с 2500 рублей.