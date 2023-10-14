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Под Новосибирском отремонтировали досрочно мост через реку Икса

Под Новосибирском отремонтировали досрочно мост через реку Икса

14 октября 2023, 07:21
Фото: Минтранс НСО
Мост через Иксу в Болотнинском районе Новосибирской области был отремонтирован по БКД. Подрядчик заменил перила и ограждения, провел улучшение водоотвода и уложил новое асфальтобетонное покрытие.

В результате работ мост через реку Икса теперь полностью функционирует. Искусственное сооружение было построено в 1996 году и имеет длину 60 метров. Для жителей деревни Кругликово этот мост является основным путем передвижения, поэтому его ремонт был очень важен.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский подчеркнул, что ремонт моста был необходим из-за выявленных дефектов. Он также отметил, что благодаря этим работам движение автомобилей стало более безопасным и комфортным, а также обеспечивается надежный пропуск паводковых вод.

Ремонтные работы начались в апреле текущего года. В ходе них было необходимо временно перекрыть проезжую часть. Мостовики провели ремонт дорожного покрытия на подходах, заменили гидроизоляцию и перила, отремонтировали деформационные швы, водоотвод, тротуары и лестничные сходы.

В результате мост теперь полностью готов к использованию. Общая сумма работ по ремонту искусственных сооружений в Новосибирской области в рамках программы «Безопасные качественные дороги» составляет 1,45 тысячи метров.

#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Ремонт#БКД#Мост
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