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Posted 14 октября 2023, 06:16

Published 14 октября 2023, 06:16

Modified 14 октября 2023, 06:20

Updated 14 октября 2023, 06:20

В Новосибирске ищут изнасиловавшего девочек на Лобачевского педофила

В Новосибирске ищут изнасиловавшего девочек на Лобачевского педофила

14 октября 2023, 06:16
Фото: 1MI.
Следователи объявили в розыск предполагаемого насильника детей в Новосибирске. Они просят горожан оказать помощь в установлении личности и местонахождении мужчины.

Как рассказали в СУ СКР региона, подозреваемый днем 14 августа изнасиловал несовершеннолетних на улице Лобачевского. Сам после сбежал, а дети обо всем рассказали родителям и обратились в полицию.

«Пострадавшие описали мужчину. Он славянской внешности, в возрасте 50–60 лет, рост примерно 175, седой, крупный», — сообщила пресс-секретарь Следкома Новосибирской области Елена Коновалова.

Новосибирцев просят подключиться к поискам возможного педофила. Всем, кому что-либо известно, стоит позвонить в отдел полиции № 3 Заельцовского УМВД России по Новосибирску.

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