В Новосибирске ищут изнасиловавшего девочек на Лобачевского педофила

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Как рассказали в СУ СКР региона, подозреваемый днем 14 августа изнасиловал несовершеннолетних на улице Лобачевского. Сам после сбежал, а дети обо всем рассказали родителям и обратились в полицию.
«Пострадавшие описали мужчину. Он славянской внешности, в возрасте 50–60 лет, рост примерно 175, седой, крупный», — сообщила пресс-секретарь Следкома Новосибирской области Елена Коновалова.
Новосибирцев просят подключиться к поискам возможного педофила. Всем, кому что-либо известно, стоит позвонить в отдел полиции № 3 Заельцовского УМВД России по Новосибирску.