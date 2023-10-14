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В Новосибирске ищут изнасиловавшего девочек на Лобачевского педофила

В Новосибирске ищут изнасиловавшего девочек на Лобачевского педофила

14 октября 2023, 06:16
Фото: 1MI
Следователи объявили в розыск предполагаемого насильника детей в Новосибирске. Они просят горожан оказать помощь в установлении личности и местонахождении мужчины.

Как рассказали в СУ СКР региона, подозреваемый днем 14 августа изнасиловал несовершеннолетних на улице Лобачевского. Сам после сбежал, а дети обо всем рассказали родителям и обратились в полицию.

«Пострадавшие описали мужчину. Он славянской внешности, в возрасте 50–60 лет, рост примерно 175, седой, крупный», — сообщила пресс-секретарь Следкома Новосибирской области Елена Коновалова.

Новосибирцев просят подключиться к поискам возможного педофила. Всем, кому что-либо известно, стоит позвонить в отдел полиции № 3 Заельцовского УМВД России по Новосибирску.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Изнасилование#Розыск
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